Uanset om Donald Trump bliver dømt eller ej, kan anklagerne få stor indflydelse på, om han bliver genvalgt som præsident.

USAs tidligere præsident Donald Trump kan i princippet få en dom på 136 års fængsel, hvis han bliver dømt, og skal afsone straffen for alle de 36 anklager, som han erklærede sig uskyldig i natten til onsdag.

Sagen kort: Donald J Trump er blevet anklaget for i 34 tilfælde at have brudt loven for virksomhedsregnskaber.

Størstedelen af anklagerne handler om, at hans advokat, Michael Cohen, betalte penge til pornostjernen Stormy Daniels, og Playboymodellen Karen McDougal.

Pengene er gået til at få kvinderne til ikke at udtale sig offentligt om, at Trump havde haft affærer med kvinderne.

Herefter betalte Trump beløbet tilbage til Cohen.

I følge anklageren bogførte Trump beløbet som advokatsalær. Hvis det er rigtigt, er det ulovligt, da pengene jo var såkaldte “tys-tys-penge” til Stormy Daniels og Karen McDougal.

Men det er langt mere sandsynligt, at man vil lægge afsoning af den her type sager sammen. Derfor får den tidligere præsident formentlig en fængselsstraf på maksimalt fire år, hvis han bliver dømt.

Det vurderer Nina Emilie Bechmann, der er B.A. i Political Science fra Columbia University i New York, med speciale i amerikansk lov og politik.

»Det er alt for tidligt at spå om, om han bliver dømt eller ej. Det er stadig meget usikkert. Men hvis han bliver dømt, lægger man typisk straffen sammen for den her type domme. Og så er maksimumsstraffen omkring fire år,« siger hun til B.T.

Uanset om den tidligere præsident bliver idømt nul, fire eller 136 års fængsel, kan anklagen i sig selv få afgørende indflydelse på, hvordan Donald Trump klarer næste valg.

Det fortæller Anders Agner Pedersen, der er chefredaktør på mediet Kongressen.dk, der skriver om amerikansk politik. Derudover er han uddannet på New York State University med speciale i amerikansk politik.

Han forklarer, at anklagerne ikke bliver et stort problem for Trump i første omgang.

»Trumps faste støtter, der skal få ham nomineret som præsidentkandidat, elskede ham før, og de elsker ham også efter det her. De køber hans version af valgresultatet i 2020, og hans udlægning af virkeligheden. Det ændrer anklagerne i New York overhovedet ikke på,« siger han.

Kigger man til gengæld længere ud i fremtiden, kan anklagerne blive en forhindring for Trumps drømme om at blive genvalgt som USAs præsident.

»Faktum er jo, at han tabte sidste valg. Hvis han vil vinde, skal han ud og få støtter, der ikke stemte på ham sidst. Og der er mange moderate republikanere, der er glade for ro, lov og orden. De kommer ikke til at være glade for, at han er anklaget – uanset om han bliver dømt eller ej,« siger han.

Anders Agner Pedersen påpeger, at Donald Trumps indflydelse i det republikanske parti i forvejen har været på tilbagegang, og at anklagerne kan blive et våben for de stemmer i partiet, der er kritiske over for Donald Trump.

»Der er begyndt at være ledende republikanske stemmer, der vil af med Trump. De kommer til aktivt at bruge anklagerne mod ham,« fortæller Anders Agner Pedersen.

Men det er stadig for tidligt at sige, om anklagerne bliver så stort et problem, at det kan forhindre ham i at vinde valget, siger Anders Agner Pedersen.

»Måske er det nok, at han stadig har sin faste vælgerbase. Måske er nogen blevet så trætte af Biden, at der ikke er lige så mange, der vil møde op for at stemme mod Trump. Det er for tidligt at sige – juryen er stadig ude,« siger han.