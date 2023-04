Lyt til artiklen

Økonomisk har det ikke skadet Donald Trumps kampagne, at han er blevet tiltalt i en sag om tys-tys-penge til pornoskuespilleren Stormy Daniels i 2016.

Over fire millioner dollar (27,4 millioner kroner) blev der indsamlet i de første 24 timer efter nyheden om tiltalen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Trumps kampagne, der har til formål at sende ham tilbage i Det Hvide Hus.

'Denne utrolige bølge af græsrodsbidrag bekræfter, at det amerikanske folk ser anklagen mod præsident Trump som en Soros-finansieret anklagers skændig misbrug af vores retssystem,' fremgår det af pressemeddelelsen.

Donald Trump-støtter rasede fredag foran hans luksusejendom Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida, efter nyheden om at ekspræsidenten tirsdag vil blive tiltalt i sagen om bestikkelse af pornostjernen Stormy Daniels. Foto: GIORGIO VIERA

Trump og hans støtter har efter nyheden om tiltalen beskyldt anklageren Alvin Bragg for at have et politisk motiv. De mener, at den virkelige bagmand er rigmanden George Soros.

Den 92-årige storfilantrop har bidraget med store pengesummer til Det Demokratiske Parti og er blevet en magnet for højrefløjens vrede i USA.

I gennemsnit modtog Donald Trump 34 dollar per donation, og hver fjerde bidrag var fra en donor, der ikke før havde støttet ekspræsidentens kampagne, fremgår det af pressemeddelelsen.

Med til historien hører, at Donald Trumps kampagne flere gange i løbet af dagen sendte e-mails afsted, hvori de opfordrede folk til at give et kampagnebidrag til ekspræsidenten.

Pornoskuespilleren Stormy Daniels havde angiveligt en engangsafffære med Donald Trump i 2006. Trump har benægtet affæren. Foto: Franklin County Sheriff's Office/Handout/Reuters/Scanpix

Ifølge Reuters har Trumps evne til at indsamle penge online vist tegn på svækkelse det seneste år.

Hans kampagne for at blive valgt som amerikansk præsident indsamlede i anden halvdel af 2022 omkring 46 millioner dollar ifølge WinRed, skriver Reuters. WinRed er en republikansk platform for online fundraising. I den tilsvarende periode i 2021 indsamlede Trump 50 millioner dollar.

På tirsdag bliver ekspræsidenten stillet for en dommer i New York i sagen om bestikkelsespengene.

De præcise anklager mod ham kendes endnu ikke, men Trump har gennem sin advokat Susan Necheles meddelt, at han vil nægte sig skyldig.

Nyheden om, at der rejses tiltale mod den forhenværende amerikanske præsident Donald Trump, førte til, at amerikanernne i stor stil sendte penge til hans kampagne for at blive genvalgt. Foto: Carlos Barria/Reuters/Scanpix

Ifølge amerikanske medier handler sagen om, at Donald Trumps daværende advokat Michael Cohen i dagene før præsidentvalget i 2016 betalte penge til pornostjernen Stormy Daniels.

Beløbet – 130.000 dollar – fik hun for at tie om en affære med netop Donald Trump. Cohen har erkendt, at han har betalt pengene, som han efterfølgende fik refunderet af Donald Trumps organisation.

Ritzau citerer BBC for at skrive, at betaling i sig selv er lovlig, men ulovligheden opstår, fordi beløbet er opført som en forretningsudgift.

Det svarer til, at ekspræsidenten har forfalsket forretningsdokumenter, mener anklagerne. Det er ulovligt i New York.