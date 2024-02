Aleksej Navalnyj er død. Endnu er modstander af den russiske præsident Putin borte.

Om han bevidst er blevet slået ihjel af den russiske stat, kan den danske ekspert Claus Mathiesen ikke sige noget om. Men hvis det er tilfældet, så har han en teori om, hvorfor det sker nu.

Nyheden om den russiske advokat og oppositionsleders død kom som et chok for store dele af verden. Men ikke som en overraskelse.

Navalnyj blev sidst set 15. februar, da han via et videolink havde foretræde i en russisk retssal. Her jokede og grinede den fængslede oppositionsleder.

Under 24 timer efter var han død. Ifølge den officielle russiske forklaring omkom han, da han under en gårdtur kollapsede og ikke stod til at redde.

»Jeg har ikke selv set billederne af ham fra retten i går, men mine kollegaer fortalte, at han så frisk ud. Så at han nu er død, er naturligvis mystisk,« siger studielektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.

Han fortæller, at Aleksej Navalnyjs død kommer bag på ham. Og så ikke helt alligevel.

»Det overrasker alligevel lidt, hver gang sådan noget sker,« siger Claus Mathiesen.

Det var en storsmilende Aleksej Navalnyj, som dagen inden sin død, havde foretræde for en domstol via videolink. Vis mere Det var en storsmilende Aleksej Navalnyj, som dagen inden sin død, havde foretræde for en domstol via videolink.

Han er ikke en af dem – og dem er der mange af – som direkte mener, at Navalnyj er blevet dræbt.

Men han mener modsat heller ikke, at der er blevet gjort noget for at holde den verdenskendte Putin-kritiker i live.

»Navalnyj har været udsat for forgiftning med Novichok, og blev kun reddet i sidste øjeblik, da han øjeblikkeligt blev fløjet til Tyskland. Så hans helbred har ikke været godt. Samtidig er han blevet flyttet til en af de værste russiske straffekolonier i det nordlige Ural, og det er heller ikke godt for helbredet,« siger Claus Mathiesen og uddyber:

»Jeg forestiller mig ikke, at der er gjort de store anstrengelser for at redde ham.«

Den danske militær- og ruslandekspert ser dog en timing i, at Navalnyj – Putins største kritiker – dør nu med omkring en måned til det russiske præsidentvalg.

Her står Putin til at vinde en overvældende sejr – ikke mindst fordi, der ikke reelt ingen modstand er.

Men hvis der var bare antydningen af en, så kan Navalnyjs død ifølge Claus Mathiesen virke som en afskrækning for netop den.

»Det er svært ikke at tænke valget 17. marts ind,« siger Claus Mathiesen og uddyber:

»Det virker som en helgardering for Putin. Navalnyj var en dømt fange, så han kunne ikke stille op. Men det kan ses som en advarsel til andre oppositionsfolk inden valget.«

