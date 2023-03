Lyt til artiklen

Byen er blevet kaldt 'helvede på jord', 'kødhakkeren' og en 'spøgelsesby'.

Bakhmut er nærmest jævnet med jorden efter måneders hårde kampe – og nu ser nye rystende beretninger fra byen dagens lys.

Situationen i den østukrainske by er nu så grel, at Ukraines regering har givet de lokale myndigheder mulighed for at tvangsevakuere børn.

Når man ser billederne fra Bakhmut som dem i videoen herover, kan det virke unødvendigt. For er der virkelig nogen, som frivilligt vælger at blive i den udbombede by, som ovenikøbet er livsfarlig at opholde sig i på grund af de blodige kampe?

Svaret er, at ja; det er der.

Endda familier med børn. Og ikke nok med det.

Til The Guardian fortæller frivillige, som har hjulpet med at evakuere frivillige fra Bakhmut i månedsvis, at nogle forældre gemmer deres børn i kældre – ofte uden adgang til strøm, rindende vand, gas og frisk luft – i et forsøg på at undgå, at de bliver evakueret fra ruinhoben, der engang var en by.

Flere af børnene skulle ikke have været udendørs i månedsvis med potentielt alvorlige konsekvenser for både deres fysiske og mentale helbred til følge.

14-årige Gleb Petrov fotograferet i sin families kælder i Bakhmut 21. december 2022. Om han og familien er blandt dem, der er blevet i den krigshærgede by, er uvist. Foto: Sameer al-Doumy/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere 14-årige Gleb Petrov fotograferet i sin families kælder i Bakhmut 21. december 2022. Om han og familien er blandt dem, der er blevet i den krigshærgede by, er uvist. Foto: Sameer al-Doumy/AFP/Ritzau Scanpix

Men hvorfor vælger man dog at blive i en by som Bakhmut?

Det har Ignatius Ivlev-Yorke, som har evakueret borgere fra byen siden maj, et bud på.

»Ukraine er ikke et særlig rigt land. Det er ikke en velfærdsstat. Så når nogen kommer og siger, at 'alt vil blive ok, sæt dig bare ind i bilen, så får du en fremtid, vi hjælper dig til udlandet, vi giver dig et hjem og tøj. Jeg giver dig en computer,' så tænker de: 'Nej, det er noget bullshit. Hvorfor skulle nogen gøre det? Hvorfor skulle nogen tage sig af mig nu, når ingen har taget sig af mig før?',« siger han til The Guardian.

27-årige Ignatius Ivlev-Yorke tilføjer, at det især er meget fattige borgere, som er tilbageholdende med at forlade Bakhmut.

Her ses Iryna Hryhorieva med sine to børn, Bohdan på to år og Karolina på seks måneder, i et evakueringstog efter at have forladt landsbyen Minkivka, som ligger tæt på Bakhmut. Foto: Marko Djurica/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Iryna Hryhorieva med sine to børn, Bohdan på to år og Karolina på seks måneder, i et evakueringstog efter at have forladt landsbyen Minkivka, som ligger tæt på Bakhmut. Foto: Marko Djurica/Reuters/Ritzau Scanpix

Han mener, det skyldes, at der blandt denne gruppe er stor mistro til myndighederne og deres motiver.

Ifølge de ukrainske myndigheder befinder der sig stadig omkring 4.000 civile i Bakhmut. Det er uvist, hvor mange af dem, der er børn.