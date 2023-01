Lyt til artiklen

Det er et gevaldigt drama, der udspiller sig i den amerikanske kongres i disse dage.

Faktisk er der aldrig sket noget lignende i historien. Nu er et billede gået viralt, da det viser dramaet i sin reneste form.

Billedet kommer vi til. Først lidt om dramaet.

Hele 11 gange har den republikanske toppolitiker Kevin McCarthy måttet se dele af sit eget parti være så meget i mod hans kandidatur, at han har tabt alle 11 afstemninger.

Kevin McCarthy forsøger at blive den næste formand – eller speaker – for Repræsentanternes Hus, som er det ene kammer i den amerikanske kongres.

Det ville samtidig gøre ham til den tredjemest magtfulde person i amerikansk politik, da han dermed ville være nummer tre i rækken til præsidentskabet.

Men der er fortsat lang vej for McCarthy.

Og det bliver i stigende grad udstillet, hvor lidt kontrol over sit eget parti, han har. Specielt de mest yderligtgående grupperinger på højrefløjen modsætter sig McCarthy.

»Republikanerne kan ganske enkelt ikke enes om, hvem der skal være speaker. Det er et kaos, som udstiller den splittelse, som er i det republikanske parti,« sagde Anders Agner chefredaktør på Kongressen.com til B.T. onsdag.

På det tidspunkt havde McCarthy tabt tre afstemninger om at blive speaker og var allerede historisk.

Nu har han tabt 11.

Ydmygelsen af McCarthy udspiller sig for rullende kameraer i Repræsentanternes Hus, hvor kongresmediet CSpan viser hvert sekund.

Kevin McCarthy måtte hele tre gange se sit kandidatur til formand for Repræsentanternes Hus blive afvist grundet for få stemmer. Foto: WIN MCNAMEE Vis mere Kevin McCarthy måtte hele tre gange se sit kandidatur til formand for Repræsentanternes Hus blive afvist grundet for få stemmer. Foto: WIN MCNAMEE

Derfor har man også kunne se detaljer i dramaet, mens det udspiller sig.

Og her er dukket nogle interessante billeder op.

For mens det republikanske parti kæmper for at finde ud af, hvad de skal stille op med formandsposten, så kan demokraterne læne sig tilbage.

Måske endda nyde det lidt.

Eller som Anders Agner sagde:

»Det kan godt være, at demokraterne tabte Repræsentanternes Hus ved midtvejsvalget. Men de må alligevel nyde det her.«

Og det er der et helt konkret billede på.

Det er af det berømte kongresmedlem fra New York Alexandria Ocasio-Cortez – også kendt som AOC – som står bag.

For mens de republikanske folkevalgte har haft voldsomme debatter, så har demokraterne alle som en stemt på deres leder Hakeem Jeffries.

I skøn forening.

Og så har de kunnet finde 'popcornene, tæpperne og sprutten frem', som et republikansk medlem udtrykte det fra talerstolen efter nok et nederlag til McCarthy.

Og billedet, som har optaget mange, viser netop en gruppe republikanerne i ophedet debat, mens AOC sidder med et stort grin på ansigtet i baggrunden.

Republikanske Matt Gaetz med en række kollegaer i Repræsentanternes Hus i diskussion, mens den demokratiske Alexandria Ocasio-Cortez griner i baggrunden. Vis mere Republikanske Matt Gaetz med en række kollegaer i Repræsentanternes Hus i diskussion, mens den demokratiske Alexandria Ocasio-Cortez griner i baggrunden.

Endnu er der ikke en løsning i sigte.

Republikanerne har derfor trukket sig lidt tilbage for at se, om de kan finde frem til et kompromis.

Og den hedder ikke nødvendigvis Kevin McCarthy. For lige nu er der tre mulige løsninger på dramaet.

Den første er åbenlys. Kevin McCarthy får lavet et kompromis i egne rækker, som gør, at han endelig kan tælle til de 218 stemmer, som gør ham til formand.

En anden løsning er, at McCarthy giver op. Han kan ikke finde de nødvendige stemmer.

Den sidste løsning har hidtil virket helt urealistisk. Og den er, at moderate republikanere finder sammen med en række demokrater over midten og finder en formand.

Interessante dage venter.