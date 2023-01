Lyt til artiklen

»Vi har ikke set noget lignende i præcis 100 år.«

Ordene kommer fra Anders Agner. Han er chefredaktør på kongressen.com. Et medie om amerikansk politik.

Tirsdag skete der nemlig noget historisk i USA. Men det var ikke kun historisk. Det var også ydmygende og pinligt.

Hele tre gange formåede den republikanske toppolitiker Kevin McCarthy fra Californien at tabe en afstemning om at blive speaker eller formand for Repræsentanternes Hus.

Sidste gang, et lignende scenario udspillede sig, hed året 1923.

Den usædvanlige situation betyder, at USA lige nu er i et slags lovgivningsvakuum.

Repræsentanternes Hus udgør sammen med Senatet de to kamre i den amerikanske Kongres. Nye love skal godkendes i begge kamre, inden de kan gå videre til præsidenten i Det Hvide Hus og træde i kraft.

Og Repræsentanternes Hus skal man efter et nyvalg som midtvejsvalget i november have valgt en formand, før kammeret kan fungere.

Med andre ord, så betyder tirsdagens tre nederlag til Kevin McCarthy én ting: kaos.

»Republikanerne kan ganske enkelt ikke enes om, hvem der skal være speaker. Det er et kaos, som udstiller den splittelse, som er i det republikanske parti,« siger Anders Agner.

Kort fortalt fik republikanerne et ganske undervældende midtvejsvalg. Egentlig så det ud til, at de skulle vinde både Senatet og Repræsentanternes Hus og sætte sig på hele Kongressen.

Men som valgsedlerne blev optalt, stod det klart, at Senatet blev på demokratiske hænder og Repræsentanternes Hus kun lige blev republikansk.

Det åbnede en mulighed for en af de mest aggressive politiske fronter i USA: det ultrakonservative, MAGA-elskende House Freedom Caucus.

Selvom den bevægelse havde haft et miserabelt midtvejsvalg, så betød det samtidig, at kun få stemmer ville blive afgørende for, hvem der skulle være formand i huset.

Og den greb de med det samme.

»Overordnet set, så synes medlemmerne af House Freedom Caucus ikke, at Kevin McCarthy er højredrejet nok. Men for ham er det nærmest umuligt at gå længere til højre. For Kevin McCarthy er ikke en midtersøgende politiker. Han har for eksempel brugt lang tid på at gøre sig gode venner med Donald Trump,« siger Anders Agner.

Han slår samtidig fast, at Kevin McCarthy burde have set problemerne komme.

Det har været kendt længe, at han ikke havde nok stemmer i sit eget parti – 218 – til at indtage formandsposten.

Og samtidig har netop medlemmer af House Freedom Caucus tidligere modsat sig hans kandidatur som formand for huset.

»Det er ikke første gang, han får et nej. Tilbage i 2015 måttet han trække sit kandidatur, fordi de mest yderligtgående republikanere ikke støttede ham. Og i stedet blev det den mere konsensusskabende Paul Ryan,« forklarer Anders Agner.

»Lærte han ingenting dengang?« spørger han.

Også onsdag skal der stemmes i Repræsentanternes Hus. Mindst én gang til, ser det ud til, at Kevin McCarthy er i centrum.

Men det er langt fra sikkert, at McCarthy ender med at vinde.

»Splittelsen i det republikanske parti er helt tydelig. Og det er ikke sikkert, at McCarthy bliver speaker. Det kan blive en person, som slet ikke har været i spil endnu. Men uanset, hvem det bliver, så får den person det meget svært,« siger Anders Agner.

Det kan godt være, at Demokraterne tabte kampen om Repræsentanternes Hus ved novembers midtvejsvalg.

Men lige nu, mener Anders Agner, må de nærmest sidde og se på det republikanske drama med et lille smil i mundvigen.

Gennem de seneste uger, og i takt med at det er blevet mere og mere klart for alle andre end Kevin McCarthy, at han ikke havde de nødvendige stemmer til at indtage posten som formand, så har der været nævnt andre løsninger.

Nogle af dem involverer også demokrater. En af dem er den nyvalgte minoritetsleder Hakeem Jeffries.

Et andet bud har været det nu tidligere medlem af Repræsentanternes Hus for republikanerne Liz Cheney, der selv er faldet i voldsom unåde hos de mest yderligtgående republikanere.

Men begge tilfælde er dog ret urealistiske.

»Det vil være meget opsigtsvækkende, hvis det blev en demokrat. Og jeg tror ikke på Liz Cheney,« siger Anders Agner.

Dramaet er langtfra ovre.

»Alt er sat på pause lige nu. Og vi kan forvente nok et vildt døgn i amerikansk politik,« siger Anders Agner.