»Hun vil vinde!«

Et kvindeligt parlamentsmedlem næsten råber en engelsk journalist i hovedet, da han spørger hende, hvad der kommer til at ske onsdag aften, når de konservative parlamentsmedlemmer skal stemme om deres formands forbliven på posten.

Det kvindelige parlamentsmedlem haster videre blandt horderne af journalister, heriblandt B.T., der har slået lejr ca. 100 meter fra parlamentet i London.

Ude foran presseområdet står omkring 50 mennesker samlet. Nogle har engelske eller EU-faner i hånden. Andre er iklædt parykker eller malet i hovedet, så man ikke er i tvivl om, at de imod et Brexit.

Brexit Brexit er den populære betegnelse for briternes afsked med EU, som et flertal af de britiske vælgere ved en folkeafstemning 23. juni 2016 stemte for. Storbritannien har efterfølgende forhandlet med EU om, hvordan skilsmissen skulle udmønte sig, og hvordan en handels- og samarbejdsaftale kan fungere efter deres formelle exit 30. marts 2019.

I modsætning til tirsdag, hvor flere hundrede mennesker var samlet for at demonstrere for og imod, er der ikke nær så mange i dag. De, som er fremmødt, er fortalerne for EU.

»Theresa May er nødt til at lytte til folket, som desværre er meget splittet. Jeg er bekymret for vores fremtidige økonomi, og hvad et Brexit vil betyde,« siger Anita Harris, der er iklædt en neongul hue med ordene ’Bollocks to Brexit’.

Onsdag indgav 48 konservative parlamentsmedlemmer en mistillidserklæring mod Theresa May, så hun kan blive tvunget til at træde tilbage.

Det skete efter, at premierministeren mandag valgte at udskyde den afstemning om skilsmisseaftalen fra de andre EU-lande, der skulle have fundet sted tirsdag aften i det britiske underhus.

Kate Gammel. Brexit-demonstranter uden for parlamentet i London Onsdag d. 12.12.18. Foto: Nikolai Linares

Årsagen til udskydelsen var den såkaldte ’backstop’, der skal sikre, at det ikke bliver nødvendigt at udstationere toldere ved grænsen mellem Irland og Nordirland, selv hvis briterne og EU skulle blive enige om en frihandelsaftale.

En anden kvinde foran parlamentet har som alle andre svært ved at vurdere, hvad det vil komme til at betyde, hvis Theresa May må forlade sin formandspost:

»Forudsigelserne er kaos, og realiteterne er kaos. Jeg håber, at vi forbliver i EU. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil tage hendes plads, udover Jeremy Corbyn (Labour- og oppositionsformand, red.) eller folk fra den yderste højrefløj – og det tror jeg ikke vil være godt,« siger Kate Gammel.

Ifølge Theresa May selv vil der ikke være tid til at genforhandle en ny Brexit-aftale, hvis hun bliver væltet.

Anita Harris. Brexit demonstranter uden for parlamentet i London Onsdag d. 12.12.18. Foto: Nikolai Linares

Mens journalister, politikere og folk på gaden onsdag eftermiddag spekulerer over fremtiden i Storbritannien, vader en gruppe på 100 studerende ind på pladsen foran parlamentet.

I kor råber de, at de ønsker folkets stemme blive hørt.

Som Anita Harris forklarer til B.T.:

»Jeg synes, det vil være en god idé, at folket får lov til at stemme om Brexit, nu vi ved, hvad aftalen indeholder,« siger hun.

Lynne Hall. Brexit-demonstranter uden for parlamentet i London Onsdag d. 12.12.18. Foto: Nikolai Linares

Som tiden nærmer sig den afgørende afstemning onsdag aften for Mays fremtid som formand for sit parti, kommer flere tilhængere af EU til foran parlamentet.

Heriblandt 81-årige Lynne Hall, der har trodset decemberkulden. Ikke for sin egen skyld, men for fremtidens generationer, som hun formulerer det:

»Mine børnebørn bor og arbejder rundt omkring i Europa. De vil formentlig miste deres arbejde, hvis vi ikke længere er en del af EU,« siger hun.

Ingen udfordrer har endnu meldt sig på banen til at overtage Theresa Mays omstridte formandspost.