En tidligere stor profil kan være på vej tilbage til Superligaen.

Justin Lonwijk, som i efteråret 2022 blev solgt for et rekordbeløb fra Viborg, viser interesse for Brøndby... og interessen er gensidig.

Det skriver den belgiske avis Le Soir og bekræftes af kilder til B.T.-podcasten 'Transfervinduet'.

Den 23-årige hollænder er ejet af Dynamo Kiev, men er i denne sæson lejet ud til Anderlecht, hvor man gerne vil af med midtbanespilleren i januars transfervindue efter et skuffende og skadesplaget efterår.

Justin Lonwijk i Viborg-trøjen til højre. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Justin Lonwijk i Viborg-trøjen til højre. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Den belgiske avis skriver, at hverken den belgiske storklub eller Dynamo Kiev ønsker at bruge Lonwijk i resten af sæson, hvorfor Brøndby kan komme ind i billedet.

Ifølge 'Transfervinduet' (lyt herunder) er Brøndby på jagt efter en stærk midtbaneforstærkning i det kommende transfervindue. Lonwijk er en mulighed, der er i betragtning i den danske storklub.

Dynamo Kiev købte Lonwijk for 15 millioner kroner i september 2022 i et rekordsalg for Viborg dengang, efter at den store og stærke midtbanespiller havde imponeret i Superligaen.

Det er den tidligere Viborg-sportschef Jesper Fredberg, der hentede hollænderen til Anderlecht på en lejeaftale, men her er han ikke slået igennem på midtbanen, hvor der er stor konkurrence.'