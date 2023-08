Oscar Fraulo kan se frem til en masse værdifuld spilletid i Holland.

B.T. kan afsløre, at stortalentet er yderst tæt på et skifte til Utrecht i Holland.

Ifølge B.T.s oplysninger er Bundesliga-klubben Borrusia Mönchengladbach og klubben fra Æresdivisionen enige om et lejemål for sæsonen, og nu forhandler der blot om størrelsen på en købsoption.

Når det som forventet går i orden, kan Oscar Fraulo skifte til en klub med masser af dansk blod i sig.

Således er cheftræneren Michael Silberbauer, som kender den danske midtbanespiller indgående fra deres fælles fortid i FC Midtjylland, og klubben har også Victor Jensen i truppen.

19-årige Oscar Fraulo anses for at være blandt de allerbedste i sin årgang, og for et år siden købte den tyske klub ham fri i Herning for over 15 millioner kroner.

Det er blevet til to små indhop i Bundesligaen, og nu er det tid til at få mere spilletid, hvorfor Utrecht anses for at være et godt næste step.

Utrecht tabte første runde i den nye sæson i Æresdivisionen med 0-2 på udebane til PSV Eindhoven.