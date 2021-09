Lørdag morgen er der stor risiko for aquaplaning på motorvejene omkring Aarhus.

Det skyldes et kraftigt regnvejr, der allerede har været skyld i flere færdselsuheld, der der heldigvis ikke er nogen personer, der er kommet til skade.



Sådan lyder det fra Østjyllands Politi på Twitter.

»Det er især på Herningmotorvejen omkring Harlev og på Nordjyske Motorvej, at der er stor risiko for aquaplaning her til morgen,« siger vagtchefen ved Østjyllands Politi.

Politiet oplyser, at der indtil videre været fire færdselsuheld i de områder her til morgen.



De opfordrer derfor bilisterne til at køre ekstra forsigtigt.