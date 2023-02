Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Aflyst, aflyst, aflyst.

En afsporet arbejdskøretøj skaber store problemer for togtrafikken mellem Aarhus og Fredericia mandag formiddag.

DSB oplyser således, at alle regionaltog mellem de to jyske trafikknudepunkter er aflyst.

Uheldet med arbejdskøretøjet ved Hørning betyder, at der kun er et tilgængeligt spor, og derfor er der kun plads til lyn- og IC3-tog på strækningen.

Der er indsat togbusser, som kører på strækningen Vejle-Brejning-Børkop-Fredericia. De vil køre en gang i timen.

Lyntog i sydlig retning fra Aarhus mod Fredericia standser desuden ekstraordinært i Hedensted.

IC3-tog i nordlig retning fra Fredericia mod Aarhus standser ligeledes ekstraordinært i Hedensted.

B.T. har været i kontakt med Banedanmark, der oplyser, at indtil videre ser tidshorisonten for oprydningsarbejdet ud til at vare til klokken 11.