Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da de første planer om en dansk Tour de France-start blev udtænkt, virkede det oplagt.

H.C. Andersens fødeby, Odense, var naturligvis en af de udvalgte byer, der skulle vise Danmark frem for hele verden.

Den fynske hovedstad skulle være mål for anden etape med start i Roskilde og med Storebæltsbroen som det helt store højdepunkt.

Men ét krav ændrede alt for Odenses Tour-skæbne.

For når verdens største cykelløb lørdag ruller fra domkirkebyen, rundt langs den nordvestsjællandske kyst og over Storebæltsbroen, skal spurten sættes ind i Nyborg – ikke i Odense.

I efteråret 2015 besøgte Tour de France-direktør Christian Prudhomme Danmark, hvor han på Københavns Rådhus mødtes med borgmestrene fra de fem planlagte Tour-byer – København, Roskilde, Odense, Vejle og Sønderborg.

Det var Anker Boye, der dengang var borgmester i Odense.

Senere samme aften var de alle til middag med daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og kronprins Frederik på Marienborg.

Ifølge Alex Pedersen, initiativtager til Grand Départ i Danmark, var det den aften, Christian Prudhomme blev overbevist om, at Tour de France skulle starte i Danmark. Det siger han i bogen 'Rolf Sørensen præsenterer Tour de France'.

Og den aften var Odense altså fortsat tiltænkt etapemålet på anden etape.

Den plan forblev intakt i flere år, mens Alex Pedersen og resten af det danske Tour-sekretariat arbejdede videre med den danske Tour-start.

I november 2018 blev første forhandlingsrunde med Tour-arrangør ASO og Christian Prudhomme indledt.

Det var her bomben faldt.

Odense trak sorteper.

Prudhomme var blevet så forelsket i Storebæltsbroen og det potentielle sidevindskaos på broen, at et etapemål i Odense simpelthen var for langt fra broen.

Han ville have mål i Nyborg, så det potentielt splittede felt ikke ville blive samlet igen efter broen.

»Vi ville gerne have, at vi sluttede tættest muligt på broen,« fortæller Christian Prudhomme nu til B.T

Han understreger den sportslige betydning bag beslutningen.

»Vinderen af Touren 2022 vinder nok ikke en etape i Danmark – måske tidskørslen – men Storebæltsbroen betyder, at favoritterne skal slås dér,« fortsætter løbsdirektøren.

Christian Prudhomme sammenligner Storebæltsetapen med den kaotiske sidevindsetape til Zeeland i 2015.

Her tabte Nairo Quintana et minut og 28 sekunder til Chris Froome. I Paris små tre uger senere tabte colombianeren Tour de France til Froome med et minut og 12 sekunder.

»Målet i Nyborg er Zeeland i XXL,« siger Prudhomme.

I to og et halvt år havde Odense været en del af processen, men på et splitsekund gik kommunens arbejde op i røg.

»Der var blevet lavet et rigtig godt stykke arbejde i Odense. Jeg kan godt forestille mig, at det har været svært at acceptere for folk i Odense, som drømte om Touren,« erkender Christian Prudhomme.

Løbsdirektør Christian Prudhomme (tv.) ville have mål lige efter Storebæltsbroen til stor ærgrelse for Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (th.). Foto: Liselotte Sabroe/Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Løbsdirektør Christian Prudhomme (tv.) ville have mål lige efter Storebæltsbroen til stor ærgrelse for Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (th.). Foto: Liselotte Sabroe/Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Vi snakker om passion. Jeg kan kun takke dem for deres passion for Touren og håbe på, at den ikke er blevet ramt af denne ændring, som gjorde ondt på dem. Det ved jeg godt.«

Da den danske Grand Départ blev offentliggjort i 2019, ærgrede Odense Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) sig til Fyens Stiftstidende.

»Vores bidrag til at løse situationen var, at vi ikke fastholdt konsortiet på, hvad der var den oprindelige aftale og dermed ville risikere at skubbe Tour de France væk fra Danmark. Det var der ingen tvivl om. Der skal man kende målet og sin egen besøgelsestid.«

»Det var helt sikkert ikke den gladeste dag i min borgmestertid, da vi fik beskeden om ASO's krav om, at etapen skulle stoppe lige efter broen. Men når man lige har sunket den, kom jeg jo frem til, at jeg ikke ville kunne leve med, at vi krampagtigt holdt fast i et krav om, at etapen skulle slutte i Odense. Vi kunne have endt med at have trukket tæppet væk under hele projektet på grund af snæver lokalpolitik,« sagde Peter Rahbæk Juel dengang.

B.T. har spurgt Odenses tidligere borgmester Anker Boye, der ikke ønsker at stille op til interview, mens Peter Rahbæk Juel er på ferie og derfor »ikke har mulighed for det i denne omgang.«