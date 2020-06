Ståle Solbakken var i grandprix-humør.

FC København havde netop vundet 4-1 over Lyngby, 18-årige Mohamed Daramy havde scoret og lagt flot op, og københavnerne havde hentet tre point ind på FC Midtjylland. Så da den norske FCK-manager nåede til corona-opsætningen i mixedzone, mente han, at det mindede om Melodi Grand Prix.

Om 'Disco Tango'. Tommy Seebach. På piano. Nordmanden kunne huske det hele. Men det var nu bare et tomt Lyngby Stadion, og der er stadig lang vej til konfetti og vindkanoner i FC København trods tre point mindre op til midtjyderne.

»Der er stadig et hav. Det var Stillehavet før. Nu er det Atlanterhavet. Hvis det kommer ned på det Indiske Ocean… Før det sker, er det ikke godt nok. Ni point er langt,« siger Ståle Solbakken.

FCKs Mohamed Daramy til 1-2 under Superligakamp mellem Lyngby BK - FC på Lyngby Stadion mandag den 1. juni 2020.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Mohamed Daramy til 1-2 under Superligakamp mellem Lyngby BK - FC på Lyngby Stadion mandag den 1. juni 2020.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Men han var glad for kampen og også for sin unge Mohamed Daramy. Ikke så glad, at der ikke også var noget at rette på. Lidt at få den unge knægt til at øve sig på.

»'Mo' har spillet godt. Han skal bare blive endnu mere konsekvent. Han kom i nogle situationer i dag, hvor han egentlig bare skulle banke bolden i det fjerneste hjørne, men triller bolden til målmanden.«

»Det skal han lære. Det irriterer mig, at han gør det. Men det må vi arbejde med, for vi får ikke så mange chancer i en europæisk kamp, for eksempel. Hvis du tager et godt ryk og får sendt modstanderen over på det forkerte ben, så skal du afslutte i løbet af nogle tiendedele af et sekund. Han lavede et knoldespark.«

Det var ikke kun kritik til Mohamed Daramy. For Ståle Solbakken ser et lille gennembrud for den hurtige offensivspiller. Og så er manageren glad for specielt én ting, der har udviklet sig på det seneste.

»Det, han har udviklet sig mest i, er, hvordan han håndterer at være i gruppen. Der har Kaufmann lidt at lære af 'Mo'. Kaufmann er meget beskeden. Irriterende beskeden. Men 'Mo' tager for sig. Man kan mærke, han har været her et stykke tid,« siger Solbakken.

Nu venter 11 kampe mere for FC København. Måske uden tilskuere. Og så kan FCK-spillerne se frem til i stedet at få blæst ørene af på norsk. For Ståle Solbakken har tænkt sig at udnytte situationen. Han råbte i 90 minutter i træk i Lyngby.

»Jeg kan spille kampen for dem. Jeg har fjernstyring med,« grinede han og sendte på klassisk vis en sviner af sted til dåselyden af tilskuere på stadion.

»Nu havde de jo ikke deres fans med, så det skramlede bare i den højttaler dér. Det var en forfærdelig oplevelse. Det lød, som om det var et stereoanlæg på et hus, der stod derovre bagved. Og så var det bare skruet op på fuld guf, inden det langsomt ebbede mere og mere ud. Det var helt forfærdeligt,« siger Solbakken.