De seneste dages landsholdsfodbold har desværre handlet om meget andet end spillet.

Flere storskærmsarrangementer er aflyst efter voldsomme episoder i Fælledparken med ølkast og blod.

Derfor kan en måned virke som længe siden, men også dengang var der fokus på fodboldfans og deres alt andet end gode opførsel.

Under AaBs hjemmekamp mod Brøndby var der voldsomt postyr i Brøndbys fanzone, hvor bodpersonalet meldte om kvælertag og måtte evakueres.

»Vi har kontrollører, der har været der i 15 år, som aldrig har set noget lignende,« sagde AaB-direktør Thomas Bælum dengang til B.T.

Direktør i AaB Thomas Bælum fortalte efter Brøndby-opgøret i maj, at kontrollørerne ikke havde set værre optøjer i 15 år. Foto: Henning Bagger

Dengang måtte stadionboden lukkes og personalet evakueres af vagter. Trusler og kvælertag var beretningerne, ligesom også en skarp genstand forsvandt.

Nu har politiet valgt at sigte hele 12 personer for optøjer i forbindelse med slutspilskampen.

Og ganske overraskende er langt de fleste sigtede AaB-fans.

Det afslører lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi Niels Kronborg.

»Med mit kendskab til det her område, så er det første gang i de senere år, at vi har rejst sigtelser mod så mange,« siger han.

»Det er få toneangivende. Men de fleste af dem, vi taler om, er AaB-tilhængere. Eller hvad vi nu skal kalde dem,« fortsætter politiinspektøren.

De 12 er primært sigtet efter ordensbekendtgørelsen om hærværk og trusler mod politiet, oplyser han.

Nu venter en dialog med begge klubber.

Lasse Lillegaard efter at være blevet ramt af en fyldt øldåse. Vis mere Lasse Lillegaard efter at være blevet ramt af en fyldt øldåse.

Niels Kronborg ønsker nemlig – ud over at få sagerne afgjort i retten – også national karantæne fra stadioner til to-tre af fansene, der var særlig grove.

»Rigtig meget er ting, der er foregået uden for stadion, men vi har siden kigget videoovervågning igennem og set vores egne optagelser. Derfor har vi kunnet identificere dem og se, hvad de foretager sig,« forklarer han om efterforskningen.

Sigtelserne falder samtidig med, at vi ser aflysninger og optøjer i Fælledparken i forbindelse med landskampe.

Er det her et udtryk for mere vold blandt fansene efter corona-genoplukningen?

»Det tør jeg ikke udtale mig om. Det er for tidligt, og jeg ikke kendskab nok til de andre hændelser,« siger vicepolitiinspektøren.