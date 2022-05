Med to røde kort og to ærgerrige mandskaber på jagt efter europæisk fodbold skulle man tro, dramaet var forbeholdt banen, da AaB tørnede sammen med Brøndby søndag.

Men ifølge flere kilder, som var på Aalborg Portland Park – og som B.T. har talt med – har der været ballade i Brøndbys fanafsnit med både trusler og kvælertag.

Eksemplerne var så grelle, at boden måtte lukkes og personalet evakueres af vagter. AaB bekræfter mandag, at det var nødvendigt at lukke for boden hos Brøndbys fans, ligesom politiet efterforsker sagen.

»Som jeg har fået det forklaret, så har en mindre gruppe Brøndby-fans været provokerende og udvist aggressiv adfærd i begyndelsen af kampen,« siger AaB-direktør Thomas Bælum, der vanen tro har haft evaluering med sit personale mandag – dagen efter kampen.

»En af dem (Brøndby-fans, red.) tager fat i bodpersonalet med kvælertag, og umiddelbart efter kommer kontrollørerne, og vi lukker boden ned,« fortsætter Thomas Bælum, der understreger, at der er tale om 'enkelte, der går alt for langt', og at AaB normalt har et fremragende samarbejde med udeholdet.

Det var dog et noget chokeret personale, som han evaluerede med mandag.

»Vi har kontrollører, der har været der i 15 år, som aldrig har set noget lignende,« fortæller AaB-direktøren, der – ud over den efterforskning, politiet i øjeblikket foretager – selv vil undersøge forløbet grundigt.

Selve politianmeldelsen er ikke indgivet i AaB-regi, men som en civil anmeldelse.

Nordjyllands Politi bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse omkring modstanderfans' behandling af bodpersonalet, samt at man efterforsker sagen.

I Brøndby er man bekendt med hændelsen og oplyser, at klubben står til rådighed over for politiet i det omfang, Nordjyllands Politi har behov for det.

»Ud fra, hvad vi hører, er det fuldstændig på sin plads, at en sådan sag skal politianmeldes, for det hører ingen steder hjemme. Vi har fuld tiltro til, at politiet kan finde frem til gerningsmanden,« siger kommunikationschef Christian Schultz.