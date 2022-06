Lyt til artiklen

Lasse Lillegaard er landsholdsfan med stort L.

Sådan beskriver den 17-årige dreng i hvert fald gerne sig selv.

Og netop derfor var han sammen med fire venner og fem veninder i fredags taget afsted fra nordsjællandske Fredensborg for at have en god dag i Fælledparken.

Først skulle de se Danmarks U21-landshold krydse klinger med Skotland, og herefter stod Kasper Schmeichel, Christian Eriksen og co. på menuen.

»Det var virkelig hyggeligt til U21 med god stemning og musik, men da a-landsholdet skulle til at spille, blev det pludselig voldsomt trangt,« fortæller Lasse Lillegaard.

Lasse og vennerne kunne pludselig ikke bevæge sig væk fra menneskemængden, og så kom regnen.

Regnen af øldåser.

»Allerede en halv time før start begyndte folk bagfra at kaste med dåser, selvom der blev sagt, at man ikke måtte. Allerede der tænkte jeg, at det var vanvittigt,« siger han.

Men det var først et kvarter inde i kampen, at det gik galt.

Her vendte Lasse sig nemlig om for at sige noget til en kammerat, da han blev ramt direkte på næsen af en flyvende, uåbnet øldåse.

Lasse Lillegaard efter at være blevet ramt af en fyldt øldåse Vis mere Lasse Lillegaard efter at være blevet ramt af en fyldt øldåse

Og så gik han ud som et lys.

»Det sagde virkelig 'smæk', og så var jeg ellers bevidstløs i ti sekunder. Den sad direkte på næsen, og det blødte ret voldsomt,« fortæller Lasse.

Herefter fik Lasse hjælp af kammerater og andre i nærheden.

Der var intet til at tørre blodet af i, så en af vennernes hvide jakker blev pludselig polkaprikket, mens drengene hele tiden måtte orientere sig bagud.

Dåserne blev nemlig ved med at komme flyvende, og kort tid efter gik det galt igen.

»Fem minutter senere blev min kammerat ramt ved øjet af en dåse, og i dag har han et stort blåt øje, men det kunne jo være gået meget mere galt. Vi så også glasflasker komme flyvende,« fortæller han.

Begge dreng bed dog – på grund af deres kærlighed til landsholdet, siger Lasse – smerten i sig og så kampen videre, selvom øldåsekastningen fortsatte.

Først i slutningen af kampen blev de enige om at søge væk fra området, og da den 17-årige dreng dagen efter vågnede, føltes hovedet ualmindeligt tungt.

»Jeg havde hovedpine i to dage, og jeg har fået et lille hak ved næsen, men jeg tror ikke, at den er brækket,« siger Lasse.

Siden er der blevet sat fokus på de voldsomme scener til fredagens storskærmsarrangement, og mandag var den samme begivenhed til Danmark - Østrig også aflyst.

Noget, der ærger Lasse.

»Det er jo så frustrerende. Man kunne tydeligt se, at dem, der kastede, ikke var der for at se fodbold. Det er folk, der bare vil drikke sig fulde og til fest. Og de ødelægger det for alle andre,« siger han.

Der var mellem 15.000 og 20.000 til stede i Fælledparken fredag.