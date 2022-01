Fodbolddirektør i Brøndby, Carsten V. Jensen, har travlt i denne weekend. Meget travlt.

I disse sidste dage af transfervinduet er der nemlig enormt tryk på computeren og telefonen, og det er både på ind- og udsiden.

For mens han er lige ved at sætte et hak ud for salget af Morten Frendrup til Genoa, som, B.T. kunne afsløre, skifter til den italienske klub lørdag, så er han også i gang med en masse andre transfersager.

Udlandet flår ifølge B.T.s oplysninger også i profilerne Andreas Maxsø, der har en frikøbsklausul på 1,5 millioner euro, og Anis Ben Slimane, men samtidig er Brøndby-bossen også ved at lukke hullet i angrebet efter salget af Mikael Uhre til MLS.

Aftonbladet skrev lørdag morgen, at Carl Björk er klar for Brøndby, men de oplysninger stemmer ikke overens med dem, B.T. har.

Ifølge B.T.s oplysninger taler hans klub IFK Norrköping med flere klubber om et salg af Carl Björk, men Brøndby er rigtigt nok tættest på at købe ham fri, og der er tæt dialog.

Håbet og forventningen i Brøndby er ifølge B.T.s kilder at kunne lukke en aftale med den svenske angriber søndag.

I så fald er der udlignet på ind- og udgange af profilerne på Brøndbys hold, men der er flere ting i gang.