Det norske skakgeni Magnus Carlsen har nu udtalt sig for første gang siden, at amerikaneren Hans Niemann sagsøgte ham for mindst 100 millioner dollar – svarende til over 750 millioner kroner.

»Jeg fokuserer på skakspillet lige meget hvad, og det bliver ikke brugt som en undskyldning, uanset hvordan det går,« siger Magnus Carlsen til NRK på Island inden, at han skal i aktion ved VM i Reykjavik tirsdag.

Dermed kommer Carlsen ikke ind på, hvad han mener om rivalens vild søgsmål mod nordmanden.

Hans Niemann kræver nemlig et stort millionbeløb af dem, der de seneste uger har anklaget ham for fusk. Modangrebet fra den 19-årige amerikanske skakspiller går på, at han har sagsøgt verdensmester Magnus Carlsen, og to andre spillere i Daniel Rensch og Hikaru Nakamura, for æreskrænkelser.

I et retsdokument, som Niemann har slået op på Twitter, fremgår det, at han kræver mindst 100 millioner dollar i erstatning.

»Mit søgsmål taler for sig selv,« skrev Niemann på det sociale medie i den forbindelse.

Hele skakdramaet startede i begyndelsen af september, hvor Carlsen højst overraskende tabte til den 19-årige amerikaner og efterfølgende trak sig fra turneringen.

Nordmanden fulgte op med et kryptisk tweet, som de fleste tolkede som en skjult svindelanklage mod sin modstander.

Da de to spillere to uger senere mødtes i et parti onlineskak, valgte Carlsen at opgive efter sit første træk.

26. september løftede Carlsen på Twitter endelig lidt af sløret for, hvad han mener, at striden går ud på.

»Jeg tror, at Niemann har snydt mere – og mere nyligt – end han offentligt har indrømmet,« lød det fra Carlsen med henvisning til, at amerikaneren tidligere har snydt.

Spillesitet chess.com har nemlig fremlagt en rapport, der konkluderer, at Niemann har snydt i onlineskak mere end 100 gange.