»Rasmus … Du er nøgen.« Udråbet fra en mildest talt overrasket Sara Eckhardt blev fanget på kamera i denne uges afsnit af ‘Gift ved første blik.’

Nu fortæller hun, hvorfor hun reagerede så voldsomt på ægtemandens nøgenbadning.

»Det var så underlig en situation. Jeg ved slet ikke, hvorfor han skulle være nøgen,« siger hun.

Situationen på badebroen opstår nogle dage efter, at parret i Dyrehaven har en snak om, hvordan de hver især har det i forholdet.

Sara Eckhardt blev mildest talt overrasket, da Rasmus pludselig stod nøgen foran hende. Foto: DR Vis mere Sara Eckhardt blev mildest talt overrasket, da Rasmus pludselig stod nøgen foran hende. Foto: DR

»Vi er et sted, hvor vi gerne vil kramme og kysse, og det er forvirrende, at vi ikke har det sidste med – at han vil ha’ mig. Sex er helt vildt vigtigt, særligt den intimitet, der følger med sex.«

I begyndelsen af forholdet har parret aftalt, at de begge gerne vil vente med sex. Men tre uger inde i kærligheds-eksperimentet føler Sara Eckhardt, at hun er klar.

»For mig er der gået lang tid, så det er blevet underligt for mig... Vi snaver ikke, vi møsser – det er mere tantekys,« siger hun, der føler sig forvirret over de manglende signaler fra ægtemanden om, at han er nysgerrig på mere.

Derfor forsøger hun at tale med Rasmus om det manglende fysiske nærvær. Men den snak bliver langt sværere, end hun havde forestillet sig:

Parret, der hidtil har virket meget begejstrede for eksperternes match, slår sig på hinanden, da de skal tale om sex. Foto: DR Vis mere Parret, der hidtil har virket meget begejstrede for eksperternes match, slår sig på hinanden, da de skal tale om sex. Foto: DR

»Jeg troede ikke, at det var en kæmpestor snak at tage, men det blev det pludselig, fordi vores dialog var så hård og svær. Det var frustrerende, for jeg ville gerne tale om det,« siger hun.

Efter tre ugers ægteskab føler hun, at hun har mere end svært ved at fornemme sin partner:

»Jeg kan slet ikke se ind i ham, og jeg kan ikke vide, hvordan han har det. Men jeg er nået til et punkt, hvor min forståelse er udløbet, og jeg kan slet ikke forestille mig en vej ud af det. Derfor bliver vi nødt til at tale med Trine (parterapeuten, red.).«

»Vores kommunikation og manglende intimitet og sex gør mig usikker på os. Jeg forestiller mig, at det måske er noget helt andet, noget der stikker meget dybere, og jeg overvejer, om han er o.k., siden det er så sårbart og hårdt for ham, at jeg har lyst til ham.«

Det er den forhistorie, man skal kende, for at forstå Sara Eckhardts overraskelse, da parret står på badebroen, og Rasmus splitterravende springer i vandet, mens hun desperat forsøger at dække ham til.

»Det hele handler lige der så meget om, at vi ikke er nøgne sammen, så hvorfor er han pludselig nøgen foran mig - og så i fuld offentlighed,« spørger hun.

Rasmus Glasdam forsøger i programmet at forklare, at han gerne vil afseksualisere kroppen, men den forklaring fortsår Sara Eckhardt ikke:

»Hvis sex er følsomt, er nøgenhed også følsomt. At tale om at afseksualisere en krop, når sex er for sårbart til at tale om - dét har jeg svært ved at sætte mig ind i.«