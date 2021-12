»Den sidste afvikling af din YouSee-faktura for oktober 2021 blev betalt to gange. Du kan anmode om en refusion ved at klikke på linket herunder.«

Hvis disse ord er tikket ind i din mailindbakke, så gælder det om at være vågen.

Lige nu er der nemlig e-mails i omløb, hvor en række svindlere udgiver sig for at være fra YouSee. Men det eneste, de faktisk prøver på, er at opsnappe folks personlige oplysninger - og i sidste ende deres penge.

Det oplyser Mit Digitale Selvforsvar, som er en app, der er udviklet af Forbrugerrådet Tænk.

I e-mailen, der til forveksling ligner noget fra YouSees kundeservice, står der skrevet, at modtageren har betalt den seneste faktura to gange, og derfor kan man anmode om at få sine penge tilbage indenfor 12 timer, såfremt man trykker på et link.

5 gode råd til at undgå phishing Undersøg afsenderens mailadresse grundigt

Forhold dig altid kritisk til de mails, sms’er og beskeder, som spørger efter følsomme oplysninger som kreditkortoplysninger,

Giv aldrig følsomme oplysninger i en mail, sms eller på sociale medier – dét at udlevere personlige oplysninger online er som at give dem til en fremmed på gaden.



Kilde: YouSee

Men selvom mailen kan syne ganske rigtig, lyder opfordringen fra Forbrugerrådet Tænk på, at man ikke skal klikke på linket.

»Hvis man modtager den, skal man ignorere og slette den. Er man i tvivl, lyder vores anbefaling, at man logger ind på YouSees side, for at se, om der er noget om snakken,« fortæller Ulla Malling, der er projektchef i Forbrugerrådet Tænk, til B.T.

B.T. har ligeledes været i kontakt med YouSee, og de er bekendt med problemet.

De oplyser desuden, at hvis man er i tvivl om det mindste, skal man altid hellere kontakte deres kundeservice én gang for meget end én gang for lidt.