Alle alarmklokker bimlede, da 21-årige Emilie Grønbech pludselig blev ringet op af et ukendt nummer en eftermiddag i august.

Normalt ville hun slet ikke tage telefonen, men hun gjorde en undtagelse og kom til at tale med en kvinde, der efter sigende var fra analyse- og rådgivningsvirksomheden Kantar Gallup.

»Jeg troede, det var sådan noget telefonis, for hun fortalte super entusiastisk om den her tur, som man kunne komme på med alt betalt, hvor vi skulle ud at rejse til Frankrig,« siger Emilie Grønbech og fortsætter:

»Jeg var sådan lidt, 'ja, det tror jeg ikke på.'«

Men den viste sig at være god nok. Emilie Grønbech, der studerer medicin på SDU i Odense, var blevet tilfældigt udtaget til at blive en del af et borgerpanel, der i weekenden 15. til 17. oktober diskuterer migration og EUs rolle i verden.

Borgerpanelet skal som et af flere være med til at udstikke retningslinjer for Europas fremtid og både Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen har forpligtet sig til at lytte til borgerne og følge op på deres anbefalinger.

Efter at have læst om projektet, var det nemt for Emilie Grønbech at tage en beslutning.

»Jeg var ret klar på, at jeg skulle med. Jeg synes, det var spændende som ung dansker at kunne sidde i Europa-Parlamentet og have en indflydelse på noget, der normalt ligger meget fjernt fra min danske dagligdag,« siger hun.

Da hun fredag ankom til Strasbourg var det først lidt intimiderende at være i parlamentsbygningen og diskutere storpolitik.

»Jeg havde slet ikke nogen holdninger til det, før jeg tog afsted. Jeg havde en fjern idé om, hvad EU er, og at det er fint, vi er forenet,« siger Emilie Grønbech.

Men det blev hurtigt spændende, og Emilie Grønbech ser det som en fordel, at borgerpanelet består af tilfældigt udvalgte borgere.

»Jeg tror godt, vi kan være mere tilbøjelige til at lytte lidt mere – uden at have vores eget politiske bånd kørende oppe i hovedet,« siger hun.

Selvom flere af dem tvivlede lidt på projektet, da de først blev ringet op.

»Jeg kan høre, når jeg snakker med andre hernede, at de har haft samme oplevelse. Vi har alle sammen været sådan lidt, ja okay – som om.«