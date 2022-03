Med lommerne fulde af pengesedler vader to mystiske mænd ind i et af landets mest sikrede fængsler.

De bevæger sig forbi pigtrådshegnet og indskriver sig som 'Mads og Frederik'. De opgiver ikke deres efternavne og kalder sig blot »samarbejdspartnere« til den terrordømte Ahmed Samsam, som sidder inde bag fængslets mure.

Berlingske og DR har i detaljer afsløret det mærkværdige fængselsbesøg, der fandt sted i Enner Mark Fængsel ved Horsens i september sidste år. Her overrakte mændene den 32-årige dansksyrer 10.000 kroner i kontanter.

Men hvem er de to mystiske skikkelser? Og hvorfor skal en terrordømt person have stukket et stort kontantbeløb i hånden?

Spørger man to tidligere chefer for Politiets Efterretningstjeneste (PET), efterlader det hemmelige besøg ikke megen tvivl om, at det er efterretningsvæsenet, der har været på spil.

»Jeg kan ikke se, hvem det ellers skulle være. Det der er nogle fra en af efterretningstjenesterne eller nogle, der kommer på efterretningstjenesternes vegne. Det kan ikke være andre,« siger Frank Jensen, der er tidligere operativ chef i PET og kommentator på TV 2.

Samme betragtning har Hans Jørgen Bonnichsen, der ligesom Frank Jensen er tidligere operativ chef i PET.

»Jeg kan ikke finde andet end begrundet mistanke for, at det er efterretningsfolk, når det er foregået på den her måde,« siger han.

FILE PHOTO: A flag of Islamic State militants is pictured above a destroyed house near the Clock Square in Raqqa, Syria October 18, 2017.

I Enner Mark afsoner Samsam seks års fængsel for at have tilsluttet sig Islamisk Stat på rejser til Syrien, hvor han ifølge Berlingskes oplysninger i virkeligheden var udsendt som agent for PET og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

De to tjenester lod ham i stikken, da spansk politi fængslede ham for terroraktiviteter, og i 2018 blev han dømt ved en spansk domstol.

Efterretningstjenesterne har aldrig be- eller afkræftet, at Ahmed Samsam har været dansk agent.

Men fængselsbesøget peger i retning af, at hans forklaring holder, lyder det fra de tidligere efterretningschefer.

»Det styrker den forklaring, som Samsam er kommet med, om sit virke for tjenesterne,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Ifølge Berlingske er Ahmed Samsams egen forklaring, at de to besøgende er hans tidligere kildeførere i FE.

»De har med al sandsynlighed villet give ham et klap på skulderen eller måske mere direkte et hold kæft-bolsje, så man kunne undgå mere bevågenhed,« tilføjer Bonnichsen.

Det er ikke tilladt at have kontanter i et lukket fængsel, og derfor indleverede Ahmed Samsam pengene til fængselspersonalet.

At de to mænd alligevel havde kontanter med til ham, er endnu et eksempel på efterretningstjenesternes fejl i sagen, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

»Det peger i retning af efterretningsfolk, der ikke har gjort deres forarbejde ordentligt, når man på så kluntet vis ikke har sat sig ind i, at man ikke bare kan tage kontanter med ind i fængslet og give dem til en indsat. Generelt har tjenesterne opført sig som en elefant i en glasbutik i den her sag,« siger han.

Frank Jensen er enig.

»Hele sagen er dybt, dybt underlig. Det her er en del af noget, der virker fuldstændig grotesk amatøragtigt. Når man gør tingene på den her måde - – mens man gerne vil holde det skjult – røber man sig selv hele tiden. Hvordan sagen nogen sinde er kommet hertil, fatter jeg simpelthen ikke,« siger han.

Ahmed Samsam blev ved årsskiftet til 2021 overført fra Spanien til afsoning i Danmark. Ifølge Berlingskes oplysninger har der efterfølgende været forhandlinger mellem Ahmed Samsam og efterretningsvæsenet i et forsøg på at finde en løsning på hans situation.

I samme periode skal 'Mads og Frederik' ifølge Berlingske have besøgt Ahmed Samsam mindst tre gange i fængslet.

Forhandlingerne stoppede, og i december stævnede Ahmed Samsam de to efterretningstjenester. Han vil have dem til at anerkende, at Ahmed Samsam har været agent for dem, så han kan blive renset for dommen om at have tilsluttet sig Islamisk Stat.

Når retten skal tage stilling til stævningen, vil Samsams advokat, Erbil Kaya, fremlægge det mystiske fængselsbesøg fra ‘Mads og Frederik’.

»Det hele kører jo lukket. Der er ikke nogen ansættelseskontrakt eller lønsedler, og han har ikke længere sin telefon, hvor han kan dokumentere, hvad der er foregået. Så fængselsbesøget kan være med til at løfte sløret for, at han har været agent,« siger Erbil Kaya.

Det er endnu uvist, hvornår sagen skal for retten.

PET og FE afviser at kommentere sagen over for B.T.