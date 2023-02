Lyt til artiklen

Det lyder som en molbohistorie, men den er altså god nok.

I Grenaa har de et springvand, der ikke kan tåle vand. Det skulle have stået færdigt helt tilbage i 2018, og sidste år endte det sågar med, at Norddjurs kommune trak entreprenøren Schønherr A/S i Voldgiftsnævnet.

Nu er der så en kommet en afklaring på striden om 'Skålen', en fordybning i torvet foran Norddjurs Kommunes rådhus i Grenaa, som skulle have fungeret som et springvand.

Det skriver Norddjurs kommune i en pressemeddelelse. En historie, som TV 2 Østjylland først bragte.

Parterne har nemlig indgået forlig. Hvad forliget indebærer vides ikke, men byrådsmedlem Aleksander Myrhøj fra SF skriver på Facebook, at det er tilfredsstillende for Norddjurs kommune, skriver mediet.

Der skal også udvikles en ny plan for, hvad der skal ske med den tørlagte 'Skålen' og området omkring den.

Årsagen til at 'Skålen' ikke er fyldt med vand er ganske simpel.

Fugerne på de sten, som 'Skålen' består af, er ikke vandtætte, og selvom der er gjort flere forsøg på ændre på dette, så er det altså ikke lykkedes.