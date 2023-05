Interessen er enorm, men tilfredsheden er lav.

Det er status for den danske elbil 'Fisker Ocean', der markedsføres som 'Verdens mest bæredygtige køretøj'.

Ifølge TV 2 har hele 65.000 mennesker skrevet sig op på ventelisten til bilen, som flere gange har været lige på trapperne.

Indtil videre er det dog kun to personer, som rent faktisk har fået bilen.

De to personer er Henrik Fisker, som står bag bilen, og en investor i firmaet Fisker Inc., skriver Bilmagasinet.

Som nævnt er leveringen af bilen flere gange blevet udskudt, og nu begynder frustrationen at vokse hos nogle af dem, der står på venteliste. En venteliste, som de skulle betale 250 dollar for at få lov til at komme på.

Jesper Frydenreich er en af de utilfredse, og det han især savner er kommunikation fra firmaet om, hvornår bilen rent faktisk kommer.

I den seneste besked lød det, at der 'desværre ikke var specifikke informationer' om hans levering.

»Det er et komplet ubrugeligt svar. Det er, som om de ikke erkender, at der er et problem,« siger Jesper Frydenreich til TV 2.

Han har dog endnu ikke haft lyst til at aflyse sin ordre, da han jo rent faktisk gerne vil have bilen.

En anden, som indtil videre har kigget forgæves ud i carporten efter en 'Fisker Ocean', er Rasmus Stilling, som er begyndt at tvivle på, om han nogensinde får bilen.

»Jeg har en dårlig fornemmelse af, at det reelt ikke bliver til noget,« lyder det.

Fra Fisker Inc. lyder det, at de først har fået den rette, officielle certificering, så de kunne starte leveringerne i Europa 28. april.

Derudover skriver de, at de i første omgang har prioriteret at levere til deres tidligste investorer.

'Fisker Ocean' kommer i fire udgaver og prisen går fra cirka 330.000 kroner til 600.000 kroner.