Som kræftpatient i Danmark burde du have de samme chancer for at overleve din sygdom, uanset om du bor i København eller i Herning.

Men det er ikke tilfældet.

En ny årsrapport fra Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) viser, at der er store regionale forskelle i overlevelsen for lungekræftpatienter.

Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift, der har gennemgået rapporten.

Dansk Lunge Cancer Gruppe konkluderer selv, at der er et 'alvorligt ulighedsproblem', og de vil nu prøve at blive klogere på de store forskelle.

Den største forskel i overlevelse findes mellem Region Midtjylland og Region Sjælland.

24,2 procent af de midtjyder, der får konstateret lungekræft, er i live fem år efter diagnosen, men i Region Sjælland er det kun 17,4 procent.

5-års overlevelse Andelen af lungekræftpatienter, der er i live fem år efter diagnosen fordelt på regioner. Midtjylland - 24,2 %

Nordjylland - 22,3 %

Syddanmark - 20,9 %

Hovedstaden - 20,3 %

Sjælland - 17,4 % Kilde: Dansk Lunge Cancer Gruppe

Der er også en stor forskel, når det handler om, hvor mange der får bortopereret deres lungekræft.

Her ligger Region Hovedstaden i top med 38,4 procent af patienterne, mens Region Sjælland igen skraber bunden.

Kun 26,7 af de sjællandske lungekræftpatienter får nemlig opereret kræften væk.

Der er endnu ikke nogen entydig forklaring på de store forskelle, men Dansk Lunge Cancer Gruppe konkluderer i rapporten, at der er store forskelle på, hvor ofte der bliver sat behandling i værk, der har til hensigt at helbrede patienten senest 90 dage efter diagnosen.

Målet er, at mindst 90 procent af lungekræftpatienter med sygdommen i stadie I til II skal i gang med helbredende behandling senest 90 dage efter, de har fået kræften konstateret, men det mål når ingen af regionerne.

»Og det kan give kræften mulighed for at sprede sig,« konkluderes det i rapporten.

»Vi ved ikke, hvor problemet ligger, om det er på hospitalsniveau, hos de praktiserende læger eller hos patienterne selv – om de venter med at opsøge læge med deres symptomer. Hvor forskellen kommer ind, det ved vi reelt ikke. Men vi kan se, at der er nogle regioner, hvor det er vanskeligere at finde patienterne i tidlige stadier,« siger Torben Riis Rasmussen, overlæge i lungemedicin på Aarhus Universitetshospital og formand for DLCG til Sundhedspolitisk Tidskrift.

Rapporten konkluderer også, at etårsoverlevelsen for lungekræft for første gang ser ud til at stagnere over hele landet.

Det kan være et udtryk for, at det simpelthen ikke er muligt at få et-årsoverlevelsen højere op, konkluderer rapporten.