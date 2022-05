Ræve, der angriber mennesker, er et yderst sjældent syn. Noget andet er, hvis modstanderen er en skraldespand.

Så tøver rævene bestemt ikke. Det kan Natacha Borchmann skrive under på.

I en Facebook-gruppe for beboere i Højbjerg ved Aarhus har hun lagt en video ud af to sultne ræve, der er på spil.

Og det er ikke første gang.

»Jeg tænkte, så skete det igen. Det er ikke første gang, jeg ser dem ovre ved busstoppestedet. De kan virkelig godt lide at gå i skraldet derover,« fortæller hun til B.T.

Hun fortæller samtidig, at den store af rævene nærmest er fast inventar ved skraldespanden.

»Jeg ser den dagligt omkring 00.45-01.30-tiden,« siger hun.

Men selvom rævene ofte kommer frem fra skjulet og går til angreb på skraldet, så har det været svært at overbevise vennerne om, at det er ræve, der får fortovet ved busstoppestedet til at ligne en svinesti.

»Heldig som jeg var, havde jeg mobilen klar til at lave en video, fordi folk ikke har troet på mig, når jeg har fortalt om det,« fortæller hun.