Rådhusparken i Aarhus er spærret, da en ung mand er fundet død.

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen klokken 12.13 torsdag om, at der lå en livløs mand i Rådhusparken.

Kommunikaitonsrådgiver ved Østjyllands Politi Janni Lundager oplyser til B.T. Aarhus, at det ser ud til, at det er en ung mand, men at han endnu ikke er identificeret.

Politiet er på nuværende tidspunkt i gang med at lave undersøgelser på stedet.

Politiet ved endnu ikke noget om, hvor længe personen har ligget i Rådhusparken, eller hvad der er sket.

Flere ambulancer og politiet er angivelig på stedet.

B.T. mødte flere chokerede forbipasserende på stedet. Flere havde gået ved Rådhusparken omkring klokken 9 torsdag morgen, hvor der ikke havde været noget at se.

Opdateres...