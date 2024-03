Det er ikke hverdagskost, at retten konfiskerer en tuktuk for vanvidskørsel.

Men ikke desto mindre var det dét, der skete torsdag i Retten i Glostrup.

Her var en 31-årig mand fra Herlev nemlig tiltalt for at have kørt sin tuktuk, mens han havde en promille på minimum 2,3.

Og det takseres som vanvidskørsel.

Derfor blev han idømt 20 dages fængsel, en bøde på 4.250 kroner og en frakendelse af retten til at føre motorkøretøj i tre år.

Derudover fik han altså også konfiskeret sin tuktuk.

De fleste kender nok en tuktuk fra en rejse under asiatiske himmelstrøg.

Her ser man de små køretøjer på hvert et gadehjørne, hvor de også bruges som taxier. Tuktuken kendes også under navnet auto rickshaw.