En video, optaget i midten af december, skal være endnu et våben i kampen mod nyt stort motorvejsanlægsarbejde.

En tredje Limfjordsforbindelse, der – hvis forskellige politikere får deres vilje – skal gå over øen Egholm, er nemlig en mulighed, der langt fra vil vække lykke hos alle.

Henrik Mørch, som selv bor på øen og er formand for foreningen 'Egholms venner', siger, at videoen, som viser ynglende odderpar er endnu et bevis på, at forbindelsen er en dårlig idé.

»Det er faktisk ret svært at fange dem på kamera, for odderes reder har tit indgange under vandet, så de kan være svære at fange,« siger Henrik Mørch om hans optagelser, der viser odderunger.

Videoen er optaget med vildtkamera den 14. December på Egholms Sydkyst, og viser altså en odder med unge.

Noget, der vægter meget tungere, end hvis man havde filmet en strejfende odder, lyder det fra Mørch.

Det bakker nemlig op om, at Egholm er et ynglested for odderen, som er truet. En situation, som altså gør, at odderen er omfattet af EUs Habitatdirektiv, og det kan være et vægtigt argument mod en motorvejsforbindelse.

Sammen med naturvejleder, Esben Buch, har Henrik Mørch foruden videoen af odderne også været ude med en flagermusdetektor, hvor de har registreret 11 arter, siger han.

Henrik Mørch har i 20 år kæmpet mod en motorvejsforbindelse over Egholm. Foto: © Fotograf Anita Corpas Vis mere Henrik Mørch har i 20 år kæmpet mod en motorvejsforbindelse over Egholm. Foto: © Fotograf Anita Corpas

Kan der ikke være en legitim grund til, at man er nødsaget til at udbygge infrastrukturen med en motorvejsforbindelse?



»Jo, det kan der sagtens være, hvis bare det gav bedst mening at gøre Vest om Aalborg over Egholm, men der er meget mere, der taler for at øge infrastrukturen i Øst,« siger Henrik Mørch.

Blandt andet påpeger Mørch at der er tal, der viser, at et flertal ønsker at udbygge forbindelsen, der er i Øst, frem for at lave en ny Vest om Aalborg.

Denne sommer gik Egholm Venner nemlig sammen med andre kræfter om at finansiere en repræsentativ undersøgelse, som viser, at 60 procent ønsker at udbygge den østlige Limfjordsforbindelse, og 22 procent ønsker en ny vestlig Limfjordsforbindelse. Det skriver TV2 Nord.

Så hvis der er folk, der mener, at nogen må give sig, for at der kan være en bedre forbindelse over Limfjorden, hvad siger du så til dem?



»Så forstår jeg dem godt, hvis bare det her var den eneste eller bedste mulighed, men det er det ikke,« siger formanden for 'Egholms venner'.

Foruden flagermusen og odderen, er der også strandtudser og lysbugede knortegæs, som kan blive påvirkede af en Limfjordsforbindelse over Egholm, lyder det blandt andet fra modstanderne.

Alligevel er der flere politikere, der vil se frem til en tredje Limfjordsforbindelse. Det gælder både Transportminister Thomas Danielsen (V), men også Aalborgs socialdemokratiske borgmester, Lasse Frimand Jensen.

»Hele spørgsmålet omkring odderen er noget, staten håndterer, siger borgmester Lasse Frimand Jensen til TV 2 Nord og fortsætter:

»Jeg kan fuldt ud respektere, at der er miljøorganisationer og borgere, der er bekymrede for forskellige elementer ved stor infrastruktur. Sådan vil det naturligt altid være, og det skal vi selvfølgelig lytte til.«

Der er mulighed for at komme med høringssvar i sagen om den tredje Limfjordsforbindelse indtil 11. Januar.