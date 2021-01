I sidste uge meldte TV 2 ud, at dokumentaren om MeToo i danske virksomheder, som de har arbejdet på i fire måneder, alligevel ikke bliver sendt på kanalen. For tv-stationen endte med selv at blive hovedpersonen.

En useriøs strategi, hvis du spørger Lasse Laursen, ekspert i krisekommunikation og vært på programmet 'Ugens krise'.

Han mener, TV 2 havde en mulighed for at rense sig selv og komme en problematisk kultur til livs, men de har i stedet gjort det stik modsatte.

»Det virker helt vanvittigt. Det er det største kommunikationsselvmål, jeg har set længe,« siger Lasse Laursen.

Det er TV 2's nyhedschef, Jacob Kwon, der har været ude at forsvare og forklare beslutningen om at droppe dokumentaren. Den første forklaring lød, at TV 2 ikke kan undersøge dem selv.

Løbende er flere forklaringer kommet til: At TV 2 ikke kan lave en undersøgende dokumentar, når et advokatfirma også har undersøgt kulturen på stationen.

Derefter at det ikke var meningen, at dokumentaren kun skulle omhandle TV 2, men MeToo generelt i danske virksomheder, og at dokumentaren har skabt utryghed blandt de andre ansatte på TV 2.

Ifølge Lasse Laursen er det aldrig en god strategi at skyde med spredehagl, og strategien bevidner udelukkende én ting. At TV 2 vil have fokus væk fra sig selv.

»Man sidder tilbage med en fornemmelse af, at ledelsen redder ledelsen, når de kommer med en buket af forklaringer.«

»Det viser, at de bare gerne vil have lukket det hele ned. De kunne have fået ryddet op, men vælger i stedet at lade tvivlen stå tilbage.«

Der er også en anden del af TV 2's strategi, som undrer Lasse Laursen. Tv-stationens administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, har nemlig slet ikke udtalt sig om sagen.

Han synes, det er tankevækkende, at hun ikke stiller op til interview. Det efterlader en følelse af, at TV 2 ikke spiller med åbne kort.

»Folk får kreative tanker, når TV 2's direktør ikke siger en disse i TV 2's måske største krise. Er hun ikke gift med en af de gamle kulturbærere på TV 2, Morten Stig Christensen?«

»Jeg siger ikke, der er en sammenhæng mellem det og tavsheden, men jeg kan da godt forstå, at snakken går, når topledelsen er tavs som graven.«

Rådet fra Lasse Laursen står derfor klart. TV 2 skal sadle om og gennemføre dokumentaren:

»Mit bedste råd vil være at få omgjort beslutningen og få dokumentaren ud i en fart. De havde en ekstraordinær mulighed for at lægge kortene på bordet og gå igennem en renselsesproces.«

B.T. har forsøgt at få et interview med Jacob Kwon, hvor vi blandt andet gerne vil have spurgt ind til forklaringer for at nedlægge dokumentaren. Han har dog ikke mere at sige til sagen.