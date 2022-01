Der mangler penge, og de mangler nu.

Det er situationen for direktør Jon Stephensen, hvis store håb og ambitioner for teatret Aveny-T led et gevaldigt økonomisk knæk i begyndelsen af december. Plan A smuldrede. Nu gælder nødplanen.

»Det var en tung dag,« siger Jon Stephensen.

Han henviser til 6. december, hvor Finansminister Nicolai Wammen ikke annoncerede et statsligt tilskud på ti millioner kroner, hvilket teatret havde lagt budget efter.

Millionerne udeblev, og i stedet opstod der et akut behov for en redningskrans. Den blev kastet mandag aften af politikerne i Kultur- og fritidsudvalget på Frederiksberg, der dog må grave dybt i lommerne efter finanserne. For pengene er der umiddelbart ikke.

Udvalget besluttede at finde i alt tre millioner kroner, der skal sikre, at Aveny-T overlever 2022. Det betyder dog, at udvalget skal trylle 750.000 kroner frem, som ikke findes inden for den finansielle ramme, fremgår det af forvaltningens fremstilling af sagen for udvalget.

»Lige nu er der en overgangsordning, som presser kommunens midler lidt. Sådan er det nogle gange. Det er jeg sikker på, at alle har en forståelse for. Også borgerne på Frederiksberg,« siger Jon Stephensen.

Frederiksberg Kommune har siden 2011 støttet Aveny-T årligt med 4,3 millioner skattekroner. Desuden har kommunen købt, renoveret og bygget for i alt 70 millioner kroner.

Jon Stephensen har satset på, at Aveny-T ville få status af en såkaldt ‘nationalscene for unge,’ hvilket ville sikre en årlig statslig million-indsprøjtning.

Også Frederiksberg Kommune har forventet millionerne fra statskassen.

Derfor ramte den negative nyhed i december som en mavepuster.

I forvaltningens fremstilling af sagen for lokalpolitikerne, fremgår det, at det var en ‘forudsætning fra Frederiksberg Kommune,’ at Aveny-T ‘kunne opnå statsligt tilskud af et omfang, der sikrer en langsigtet bæredygtig økonomi.’

Aveny-T er Frederiksbergs teater for de unge. Aveny-T sikrede sig som det første teater i verden rettighederne til at opføre SKAM som teaterstykke. Arkivfoto

Det er fortsat vurderingen, at et statsligt tilskud er nødvendigt, fremgår det.

Det er således alvorsord, når forvaltningen videre skriver, at manglen på penge fra staten ‘kalder (...) på en genovervejelse af strategien for Aveny-T på både kort og lang sigt.’

Jon Stephensen er dog fortrøstningsfuld. Han føler sig nu sikker på, at teatret overlever takket være strømmen af kommunale kroner.

»Den politiske prioritering har jeg stor respekt for. Men jeg har det sådan, at findes pengene ikke på den ene måde, så findes de på den anden måde. Det her er for stort til at blive tabt på gulvet,« siger han.

Forvaltningen vurderer, at teatret lige nu ikke er økonomiske bæredygtigt. Vil det være en reel mulighed at droppe ambitionen om at være noget særligt for unge og i stedet blive kommercielt drevet?

»Et teater med 400 pladser kan ikke drives kommercielt. Det er svaret på det.«

»I mit hoved er der kun én vej. Med al det, man har ofret og skabt i fællesskab, kan jeg slet ikke forestille mig andet, end at vi ender som en nationalscene for unge. Det er på tide, at der er en stor etableret scene for unge,« siger Jon Stephensen.

Aveny-T har premiere på opsætningen ‘CV Jørgensen’ 25 . februar.