Google deler annoncer fra Jobindex i sin egen jobtjeneste uden tilladelse.

Det påstår Jobindex i et nyt sagsanlæg, som for alvor belyser techgiganternes voksende indflydelse på digitale indholdsskaberes indtjening.

Stifter og administrerende direktør i Jobindex, Kaare Danielsen, fortæller, at jobportalens stillinger ender i Googles egen jobtjeneste, Google for Jobs, selvom Jobindex har frabedt sig netop dette.

Dermed, siger han, kommer der færre besøgende på jobindex.dk, hvilket koster penge i tabte annoncekroner.

Googles jobtjeneste, Google for Jobs, samler opslag fra flere jobtjenester på nettet. Foto: Charles Platiau/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det er ikke kompensationen, der er det vigtige. Det vigtige er det principielle. Men det har selvfølgelig kostet os nogle millioner, fordi vi har tabt trafik til Google, som vi har skullet skaffe andre steder,« siger han til B.T.

I en skriftlig kommentar til Finans har Googles politiske chef allerede understreget, at Googles jobfunktion egentlig skal øge trafikken hos de jobudbydere, der deltager, og at det står enhver virksomhed frit at frabede sig at være med.

»Enhver jobudbyder – stor såvel som lille – kan blive en del af tjenesten. Men selvfølgelig kun, hvis de selv ønsker det. Vi respekterer enhver beslutning om ikke at tage del i disse funktioner,« skriver Christine Sørensen.

Men helt så simpelt er det ikke, siger Kaare Danielsen. for selvom Jobindex har frabedt sig at være med i servicen, ender selskabets stillinger alligevel derinde ad omveje.

»Google inkluderer flere jobtjenester rundt omkring i verden i deres egen service, som kopierer vores jobannoncer uden at linke til os. Deres annoncer ender på Google for Jobs.«

Han peger på tjenester som for eksempel GrabJobs – et selskab i Singapore, der kopierer og deler jobopslag fra andre jobportaler uden at linke til dem. På den måde er det kopisterne selv, der får trafikken, frem for eksempelvis Jobindex.

Hvordan er det Googles skyld, at andre tjenester kopierer Jobindex' indhold? Man kunne jo argumentere, at Google er en søgemaskine, der bare viser, hvad der i forvejen ligger på nettet.

»Vi mener, at det er Googles ansvar, hvad der ligger af indhold på Googles platform. Vi så gerne, man tjekkede, at der ikke lå jobannoncer, der overtræder copyright.«

»Det specielle her er, at stillingerne ligger i Googles jobplatform. Google har lavet en tjeneste, hvor det fulde indhold fremgår,« siger Kaare Danielsen.

Han tror og håber, at søgsmålet vil resultere i klare regler for, hvordan EUs copyright-regler skal fortolkes.

Google har ikke med det samme reageret på B.T.s henvendelse om en kommentar.