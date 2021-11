Hvis det står til en ekspert fra Aarhus Universitet, kan det kun gå for langsomt med at gå genindført mundbind og coronapas ude i samfundet.

Sagen er den, at smittetallene for coronavirussen stiger og stiger, og hvis det går, som Statens Serum Institut forudser, kan det blive nødvendigt at indføre restriktioner.

Det skriver TV 2.

»Seruminstituttet skriver jo, at de forventer en fortsat smittestigning igennem december også. Og hvis tallene allerede ligger over det, vi forudser, så har vi jo en epidemi, der udvikler sig ude af kontrol,« siger Eskild Petersen, der er adjungeret professor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet til TV 2.

Professoren henviser til en ny rapport fra Statens Serum Institut, som forudser, at der vil være mellem 2.000 og 4.500 daglige smittede i løbet af julemåneden.

I løbet af ugen er smittetallene steget fra omkring 1.400 til næsten 2.600 torsdag.

Og denne tendens ser ud til at forsætte.