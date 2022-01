Efter lange forhandlinger er det ikke lykkedes at nå frem til en overenskomst mellem de ansatte i Billund og Ryanairs datterselskab Malta Air.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Flyvebranchens Personale Union (FPU).

»Vi har undersøgt alle muligheder for løsninger. Men det står klart, at vi bliver ved med at være alt for langt fra hinanden. Derfor har vi afbrudt forhandlingerne,« siger Anders Mark Jensen, næstformand for FPU, der har stået i spidsen for forhandlingerne, i pressemeddelelsen.

Forhandlingerne mellem FPU og Malta Air har de facto stået på, siden Ryanair for omkring to et halvt år siden begyndte at undersøge mulighederne for at få en dansk base.

Den kunne man så annoncere i maj sidste år. Og i oktober måned åbnede basen i Billund med to fly og dertilhørende personale. Her blev forhandlingerne intensiveret.

Men på trods af, der er gået mange måneder, så er det ikke lykkedes at komme frem til en overenskomstaftale.

Og de to parter har åbenbart ikke være i nærheden af at nå en aftale.

»Vi er uenige om det meste. Vi ønsker, at alle dem, der flyver ud af Billund på Ryanair-farvede fly gør det på danske løn og arbejdsvilkår,« siger Anders Mark Jensen og uddyber:

»Men det vil Ryanair ikke forpligte sig til. Vi er urolige for, at Ryanair vil forsøge at benytte sig af kontraktansatte og selvstændige piloter og kabineansatte ud af Danmark,« siger han.

Sidste år var Ryanairs topchef, Eddie Wilson, ellers fuld af optimisme, når det kom til at finde frem til en overenskomst med de danske ansatte.

»Vi har indgået aftaler med alle andre fagforeninger i Europa, og jeg tror ikke, at det vil blive anderledes for Danmark. Vi vil tilpasse vores model til de danske betingelser. Vi taler fortsat med FPU, og vi kommer til at få en aftale,« sagde Eddie Wilson ifølge mediet check-in.dk på et pressemøde i september.

Efter sammenbruddet i forhandlingerne står det endnu ikke klart, hvad der skal ske.

»Jeg går nu tilbage til vores hovedbestyrelse for at diskutere, hvad det næste skridt bliver,« siger Anders Mark Jensen.