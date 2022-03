Fonden Sol og Strand donerer en million kroner til den humanitære indsats i Ukraine.

Donationen sker for at understøtte nødhjælpsorganisationernes humanitære indsats i det krigshærgede Ukraine, skriver fonden i en pressemeddelelse.

»Det ukrainske folk går i disse dage og nætter gennem ubeskrivelige rædsler, mens krigen raser. Det rammer børn, kvinder og mænd i alle aldre,« siger bestyrelsesformand i fonden Jens Stadum og fortsætter:

»Og vi ved godt, at en million kroner kun er en dråbe i havet i forhold til af afhjælpe den nød, der opstår for de mennesker, der på så mange måder rammes af krigen.«

Pengene bliver ligeligt fordelt mellem følgende humanitære organisationer; UNICEF, Røde Kors, Red Barnet, Læger Uden Grænser, FNs flygtningeorganisation UNHCR, og Folkekirkens Nødhjælp.

»Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld er blandt andet skabt til at gøre en gøre en forskel, hvor der er humanitære behov. Både i Danmark og internationalt,« siger bestyrelsesformanden og fortsætter:

»Derfor har vi i solidaritet med det ukrainske folk – og med stor ydmyghed for den opgave, nødhjælpsorganisationerne udfører for at afhjælpe ukrainernes nød – besluttet ekstraordinært at donere samlet en million kroner fra fonden til den humanitære indsat i Ukraine.«

Fonden Sol og Strand udspringer af feriehusudlejningsbureauet Sol og Strand, der er grundlagt af Margit og Kjeld Andersen.