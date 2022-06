Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke bestemt kun rejer, som den grønlandske fiskekoncern Polar Seafood hiver i land for tiden.

For tager man et kig på virksomhedens seneste regnskab, viser det sig også, at de grønlandske milliardærer Miki Jonas Brøns og Jens Kristian Friis-Salling, som står bag, tjener styrtende med penge.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Faktisk tjener virksomheden så mange penge, at Polar Seafoods danske afdeling i regnskabet for 2021 kunne præsentere et rekordresultat på hele 229 millioner danske kroner.

Herudover kunne det grønlandske moderselskab, Polar Seafood Greenland, som ejer halvdelen af Polar Seafood Denmark, desuden præsentere et resultat på 212 millioner kroner efter skat.

Det er en stigning på knap 36 millioner sammenlignet med året forinden.

Fiskekoncernen, Polar Seafood, ejer adskillige fiskefabrikker og fiskeskibe, og blev grundlagt tilbage i 1984 af Anders Brøns og Hans Pavia Egede.

I 2018 døde Anders Brøns dog i en tragisk drukneulykke, og derfor gik hans ejerandel videre til hans søn Miki Jonas Brøns, som i dag ejer virksomheden sammen med Jens Kristian Friis-Salling.

Begge ejere er registreret på listen over Danmarks rigeste personer.