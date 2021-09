Står du på vippen til at skulle købe bolig?

Så er der god sandsynlighed for, at du ikke bliver nødt til at betale overpris. Det skriver Boligsiden.

I februar i år viser boligsidens tal, at hele 19,8 procent af lejlighedskøberne betalte mere end udbudsprisen.

Et tal, der i august var på 8,7 procent.

»Trykket på boligmarkedet var massivt i foråret, hvor udbuddet også nåede et rekordlavt niveau. Det betød, at køberne flokkedes om de samme boliger, og at mange blev nødt til at overbyde for at sikre sig boligen,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

»De seneste måneder er den tendens klinget voldsomt af i takt med, at der bliver handlet færre boliger.«

Et lignende fald er set for sommerhuse. Her var tallet i april på 20,9 procent, men det i august var droppet til 13,1 procent.

Et helt så voldsomt fald er der ikke for villa og rækkehuse.

I april var det 16 procent af villaerne og rækkehusene, der blev solgt til mere end udbudsprisen, mens det i sidste måned var faldet til 11,9 procent.

Selvom tallene falder, er de dog stadig i det høje leje.

I august 2019 var det således kun 5,9 procent af handlerne for sommerhuse, der var til overpris, men tallet for ejerlejligheder var helt nede på 5,5 procent.

Du kan se udviklingen for de tre boligtyper herunder.