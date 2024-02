Kan det takseres som blufærdighedskrænkelse, hvis man under sin løbetur smider trøjen og jogger i bar mave?

Det umiddelbare svar vil nok være nej, men spørgsmålet er alligevel relevant efter københavneren Tue Kappels møde med ordensmagten i weekenden.

Lørdag tog han sig nemlig en løbetur på Amager, hvor han er bosat, og da han befandt sig i slutningen af sin rute, smed han t-shirten.

Der gik dog få sekunder, før han hørte politiudrykning og så en patruljebil, der stoppede ham.

Herefter trådte to betjente ud, og de bad altså Tue Kappel om at tage trøjen på. I samme ombæring fik en af dem nævnt, at det »var blufærdighedskrænkende« at løbe med bar mave.

Men den udmelding giver ikke mening, slår henholdsvis en forsvarsadvokat og en professor i strafferet fast over for B.T.

»Når du fortæller mig det, som du gør, så har jeg meget vanskeligt ved at se, at der kan være tale om blufærdighedskrænkelse. Der taler vi normalt om, at en person blotter sig med enten kønsdele eller bagdel, men her lyder det ikke til, at der har været noget 'kønsligt',« siger forsvarsadvokat Mikkel Cramer, der er specialist i strafferet, og fortsætter:

»Jeg synes, at det lyder besynderligt, at de standser ham i sådan en situation. Så vidt jeg ved, er der ikke nogen regler, der gør, at man som mand ikke må løbe i bar overkrop. Det kan selvfølgelig være, at de har været bekymret for ham, og så skal vi jo være glade for politiets arbejde. I så fald skulle de så nok have fortalt ham, at det var derfor, de stoppede ham.«

Klokken var cirka 12.45, da Tue Kappel blev stoppet af politibetjentene, og herefter blev han bedt om at identificere sig selv. I samme ombæring blev den 55-årige mand bedt om at sætte sig ind i patruljevognen.

I mellemtiden gjorde den ene betjent ifølge Tue Kappel det klart, at der var tale om blufærdighedskrænkelse, og at »man heller ikke bare kan vade rundt i bar mave i Lidl«.

Nanna Grønning-Madsen, der er professor på Syddansk Universitet og blandt andet forsker i dansk strafferet, forstår dog heller ikke, hvordan blufærdighedskrænkelse kommer ind i billedet.

»Med det forbehold, at jeg ikke har set selve situation udspille sig, så vil jeg klart mene, at det ikke kan udløse nogen blufærdighedskrænkelse, at man løber rundt med bar mave på gaden,« siger hun og fortsætter:

»Det fremgår af loven, at der skal være tale om et uanstændigt forhold, som krænker blufærdigheden. Og der tænker jeg umiddelbart, at en bar mave ikke kan vurderes som et uanstændigt forhold.«

Var du vidne til Tue Kappels oplevelse med politiet? Så vil B.T. gerne høre fra dig. Skriv en mail på sebj@bt.dk.

B.T. har henvendt sig til Københavns Politi, der har meldt tilbage, at de ikke kan finde information om lørdagens hændelse i deres systemer.

»Københavns Politi har ikke umiddelbart registreret en hændelse som den, B.T. beskriver. Derfor har vi heller ikke mulighed for at forholde os til, hvad der præcist er blevet sagt i situationen – men når der ikke er registreret noget, betyder det samtidig også, at ingen er blevet sigtet,« skriver politikredsen og uddyber:

»Det er ikke påkrævet, at en samtale som den, der bliver beskrevet, skal registreres i politiets systemer.«