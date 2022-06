Lyt til artiklen

Søndag aften væltede en 48-årig kvinde på et el-løbehjul i Horsens.

Hun slog sit hoved og blev efter ulykken fløjet til Aarhus Universitetshospital i en helikopter.

Det skriver TV Midtvest, der har været i kontakt med vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Lars Even.

Til mediet oplyser vagtchefen, at den 48-årige mistede herredømmet over løbehjulet og landede uheldigt ved at slå hovedet ned i en kantsten.

Ulykken fandt sted på Gullestrupvej i Herning, og politiet modtog anmeldelsen klokken 22.20 af kvindens mand.

Den 48-årige havde cykelhjelm på, men skulle altså alligevel undersøges.

»På trods af cykelhjelmen vurderede man på stedet, at hun alligevel havde fået hovedtraumer, og derfor valgte man at flyve hende til Skejby,« siger Lars Even til TV Midtvest.

Politiet kender ikke til kvindens nuværende tilstand.

B.T. har forsøgt at få en udtalelse fra Midt- og Vestjyllands Politi, men uden held.