Fyrværkeri, trommer og en hamrende bas – både i hverdagen og weekenden.

Det er virkeligheden i et ellers roligt boligkvarter i Aarhus forstaden Hasselager. I årevis har beboerne klaget til kommunen over høj musik og fyrværkeri fra festlokalet 200 meter væk, men intet er sket.

I weekenden kunne B.T. Aarhus fortælle, hvordan flere beboere oplever, at de ofte får ødelagt deres nattesøvn på grund af støj fra festlokalet, Babylon Huset, som blev opført for 13 år siden, og som de siden har klaget over.

Nu ser det alligevel ud til, at der er en smule lys for enden af tunnelen for de mange frustrerede beboere.

Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V), fortæller nemlig, at kommunen vil tage en ny taktik i brug, når de skal måle om strøjen fra festlokalet, som kan rumme op til 600 personer, overstiger Miljøstyrelsens støjgrænser.

Her ses Babylon Huset, som gemmer sig bag en stor indhegning på den anden side af de høje træer og buske. Her holder der blandt andet mange store arabiske og tyrkiske bryllupper. Foto: Nina Gaunø Fredberg

»På baggrund af den seneste klage, vi har fået på sagen, har jeg besluttet, at vi ikke skal stå i det her modsatrettede forhold mellem klagernes oplevelse af virkeligheden og vores observation af, hvordan tilladelserne bliver forvaltet.«

»Så jeg har besluttet, at vi besvarer den seneste klage med, at beboerne får et telefonnummer, som de kan ringe på, når der er en situation, hvor man mener, at der bliver spillet for højt musik. Så kan vi komme ud og lave en måling med det samme for at tage det i situationen,« siger Bünyamin Simsek (V) til B.T. Aarhus.

Herefter vil det, hvis støjgrænserne er overskredet, være muligt at give ejerne af Babylon Huset en påtale, og hvis det fortsætter, kan de inddrage bevillingen.

Hvad gør man så, hvis målingerne fortsat viser, at støjgrænserne ikke er overskredet, men beboerne stadigvæk føler sig svært chikaneret af støjen?

»Hvis vi får en klage, og vi rykker ud, men målingerne viser, at det ikke er for højt, så er det jo ikke for højt i forhold til tilladelserne. Og så har virksomheden ret til at spille på niveau, og det må man kunne tåle i forhold til den miljøgodkendelse, der er. Det vil sige, at det ikke er skadeligt, og at det ikke er vurderet til at være chikanerende for nogle af naboerne,« forklarer rådmanden.

Regler om støj Støj måles i decibel (dB). Det betyder forenklet sagt, at hvis støjniveauet sænkes med 10 dB, vil støjen opleves halvt så kraftigt. Man kan tydeligt høre, når lydtrykkets ændres med bare 2-3 dB.

For Babylon Huset gælder de samme regler, som for mindre virksomheder, herunder selskabslokaler, cafeer og værthuse.

Det betyder, at man i hverdagene mellem klokken 07.00-18.00 højst må støje med op til 50 dB, og alle ugens dage fra klokken 18-22 med 45 dB.

Fra klokken 22-07, det vil sige om natten, gælder det ydermere, at støjen skal sænkes. Her må man alle ugens dage støje op til 40 dB.

Det er de enkelte kommuners ansvar at nedbringe støj, der overstiger Miljøstyrelsens grænseværdier.

Miljøstyrelsen oplyser til B.T. Aarhus, at deres undersøgelser viser, at 10 procent stadig vil være chikaneret af støjen, selvom den ikke overskrider støjgrænserne. Det er et vilkår for at der kan være aktivitet i samfundet. Kilde: Miljøstyrelsen

Sagen fylder på nuværende tidspunkt over 180 dokumenter hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, men indtil videre er støjen ikke blevet stoppet, da kommunens hidtidige målinger viser, at støjgrænserne ikke er overskredet.

Så sent som i august og september måned i år har Teknik og Miljø været forbi festlokalet for at måle støjen fire gange på baggrund af en klage underskrevet af 57 husstande i området, men her var svaret det samme:

Målingerne viste ikke, at støjen fra festlokalet overskred Miljøstyrelsens støjgrænser.

Et svar, som fik flere af beboerne i området, som B.T. Aarhus har mødt, op i det røde felt.

»Vi har fået et fuldstændigt latterligt og useriøst svar, som vi ikke kan bruge til noget. Jeg synes simpelthen, at de holder os for nar,« lød det fra en af beboerne.

De mente ikke, at fire tilfældige målinger kunne give et retvisende billede af generne og efterspurgte i stedet, at kommunen rykkede ud, når de oplevede støjen.

OVERBLIK: Den store cirkel indkapsler beboelsesområdet ved Hasselhøj og Hasselengen. På den anden side af træerne og jernbanen ses Babylon Huset, som er markeret med en mindre rød cirkel. På vejen, hvor Babylon Huset ligger, er det mest virksomheder, som holder til, men på den anden side af Lemmingvej er der ligeledes privatbeboelse. Det er beboere fra Hasselhøj, Hasselengen og Lemmingvej, der senest har sendt en klage over støj til kommunen. Foto: Google Street View

Derfor skrev de endnu en klage til kommunen, som nu betyder, at kommunen ændrer sin taktik. Ved tre ud af de fire seneste målinger var der nemlig ikke engang musik, da målingerne blev lavet, fremgår det af den mail, som beboerne har modtaget fra Miljø og Teknik, og som B.T. Aarhus er i besiddelse af.

Hos Dansk Folkeparti har deres spidskandidat i Aarhus, Jakob Søgaard Clausen, fulgt sagen. Han kritiserer kommunen for først at gribe ind nu, når beboerne i årevis har forsøgt at gøre kommunen opmærksom på problematikken. Han tvivler derfor også på, at kommunens nye tiltag kommer til at hjælpe.

»Jeg har det sådan, at jeg skal se det, før jeg tror det. Når der er nogle, der har klaget så længe, så er det ikke, fordi det er noget nyt for kommunen, at problemerne er derude,« siger han til B.T. Aarhus.

De ansvarlige ved Babylon Huset afviser, at de skal have afholdt fester til langt ud på natten og fortæller, at der kun bliver affyret fyrværkeri, når politiet har givet tilladelse til det. De mener ikke, at støjgrænserne er overskredet.