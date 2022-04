Siden anden halvdel af 2021 er forbrugerpriserne braget i vejret.

Og nu er der endnu en gang målt den højeste inflation i eurozonen nogensinde.

Ifølge Finans viser en opgørelse fra Eurostat, at inflationen i euroland i april nåede op på 7,5 procent mål på årsbasis.

Og det er altså den højeste inflation, man nogensinde har målt i eurozonen. Den tidligere rekord lød nemlig på 7,4 procent tilbage i marts.

Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, kalder tallene for »vanvittige:«

»Det er vanvittige tal for den europæiske inflation. Det er noget, som bider på europæerne og den europæiske økonomi,« skriver Jeppe Juul Borre i en kommentar til Finans.

Ifølge mediet er det energipriserne, der har bidraget mest til den stigende inflation.

Torsdag kunne B.T. fortælle, at fødevarepriserne formentlig ikke har toppet endnu. I hvert fald ikke hvis man spørger Henning Otte Hansen, der er fødevare- og ressourceøkonom ved Københavns Universitet:

»Jeg tror, at fødevarepriserne først topper i løbet af i år. Og ja, det vil være alle de væsentlige fødevarer, der allerede er steget, der vil stige yderligere i pris,« fortæller han.

Det vil blandt andet være landbrugsfødevarer, der indirekte indgår i andre fødevarer, som rammes yderligere.

»Korn, mel og gryn – og derfor også kød – vil komme op at koste endnu mere. Dyr som især fjerkræ og svin kræver for eksempel store mængder foder. Og det bliver dyrere og dyrere at producere,« siger Henning Otte Hansen.

Læs hele artiklen om de stigende fødevarepriser her.