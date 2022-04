Verdensbanken slår alarm.

En ny prognose viser, at krigen i Ukraine har udløst det største råvarechok siden 1970erne.

Allerede nu er priserne på himmelflugt. Og selvom det kan være svært at forestille sig, har prisstigningerne endnu ikke toppet.

I hvert fald ikke hvis man spørger Henning Otte Hansen, der er fødevare- og ressourceøkonom ved Københavns Universitet.

»Jeg tror, at fødevarepriserne først topper i løbet af i år. Og ja, det vil være alle de væsentlige fødevarer, der allerede er steget, der vil stige yderligere i pris,« fortæller han.

Det vil blandt andet være landbrugsfødevarer, der indirekte indgår i andre fødevarer, som rammes yderligere.

Prognose fra Verdensbanken kort Krigen i Ukraine har givet et chok på råvaremarkederne og ændret globale handels-, produktions- og forbrugsmønstre. Det forventes at ville holde priserne på et historisk højt niveau frem til udgangen af 2024. Stigningen i oliepriserne de sidste to år er den største siden oliekrisen i 1973. Prisstigninger på fødevarer – som Rusland og Ukraine er store producenter af – og gødning, som er afhængig af naturgas til produktionen, har været de største siden 2008. Kilde: Verdensbanken.

»Korn, mel og gryn – og derfor også kød – vil komme op at koste endnu mere. Dyr som især fjerkræ og svin kræver for eksempel store mængder foder. Og det bliver dyrere og dyrere at producere,« siger Henning Otte Hansen.

Derfor mener han heller ikke, at det er urealistisk, hvis netop disse typer af kød kan komme op at matche prisen på oksekød.

Men det stopper ikke der.

Prisstigningerne på råvarer vil nemlig smitte af på hele indkøbskurven.

»Bliver kød meget dyrt, er der måske mange, der erstatter det med for eksempel æg eller fisk. Og hvis folk spiser mere af det, så vil priserne jo også stige her,« siger han og fortsætter:

»Det er en form for sneboldeffekt, hvor alle væsentlige fødevarer vil stige i pris.«

Også de søde varer vil stige yderligere i pris. For prisstigningerne rammer også sukker, bygmalt og mælk, der påvirker prisen på for eksempel slik og is.

»Når korn bliver dyrere, vil producenterne måske skære ned på produktionen af sukker for at producere mere korn i stedet. Det vil altså indirekte påvirke sukkerproduktionen, hvorfor også sukker stiger prismæssigt,« siger Henning Otte Hansen.

Rapporten fra Verdensbanken fastslår, at priserne vil blive på et historisk højt niveau frem til udgangen af 2024.

»Det plejer at ske i bølger. Først er priserne høje, så bliver de lave igen. Og jeg regner med, at priserne vil være tilbage ved 'normalen', to til tre år efter at priserne har toppet,« siger Henning Otte Hansen.