Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) indkalder Folketingets sundhedsordførere til et møde omkring en sag om mulig underdosering af coronavacciner.

Det skriver ministeren i et skriftligt svar til Ritzau.

»Tillid er et afgørende fundament for vores vaccinationsprogram, og derfor er det vigtigt, at der ikke opstår usikkerhed om vaccinernes effekt,« skriver Magnus Heunicke.

Tidligere mandag afviste direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, at man i forbindelse med vaccination mod covid-19 har underdoseret fra sundhedsmyndighedernes side.

»I konkrete situationer kan der selvfølgelig godt ske fejldosering, men så er det ikke på grund af vores retningslinjer, og det vil være sjældent, det er sket,« sagde han i en pressemeddelelse.

»Vi har heller ikke prøvet at skjule noget, men tværtimod haft grundige drøftelser med fagfolk i regioner og med kolleger på Statens Serum Institut og i Lægemiddelstyrelsen.«

På mødet vil sundhedsmyndighederne give en orientering om deres vurdering og vejledning om anvendelse, lyder det.

Det fremgår dog endnu ikke, hvornår mødet skal finde sted.