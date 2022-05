»Der er sket en forråelse og måske større hensynsløshed. Og det bekymrer mig.«

Ordene kommer fra Dorte Høeg Brask. Hun er mor til en datter på 15 år, der onsdag fejrede sidste skoledag og blev vidne til brutale overfald i Fælledparken i København.

Ifølge Dortes datter stod mellem 12 og 15 unge mænd og omringede en ung teenagepige, kastede hende på jorden, slog og sparkede hende i hovedet og på kroppen. Kort tid efter skulle en dreng efter sigende være blevet udsat for det samme.

Københavns Politi bekræfter, at de modtog en række anmeldelser af overfald i Fælledparken onsdag den 25. maj og sendte patruljer til stedet.

»Her traf de tre forurettede – alle unge mænd – som var blevet overfaldet af en gruppe af unge. Den ene havde desuden fået stjålet sin soundboks. Overfaldsmændene var flygtet fra stedet, men der foregår nu en efterforskning for at finde frem til dem,« lyder det fra ledende politiinspektør Peter Dahl.

Ifølge Dortes datter blev den forurettede dreng liggende blødende på jorden. Ingen turde gribe ind.

»Det var fejring af sidste skoledag for 9. klasserne, så parken var fyldt med unge, festglade teenagere, nok omkring 100. Der var masser af vidner,« siger 51-årige Dorte.

Hun oplever, at det er svært for de fleste at gribe ind og råbe op, når man bliver vidne til et overgreb. Derfor kommer hun med et opråb om, at vi skal komme den angst og frygt, som vi har for at blande os, til livs.

Og især blandt de unge, siger hun.

»Mange unge har ikke redskaber til at vide, hvad de skal gøre. De er bange for at gøre noget forkert, fordi de vil passe ind. Når jeg spørger min datter ind til episoden, kan jeg høre, at overfaldene ikke er enkeltstående tilfælde. At der ofte opstår pludselig tumult, men at det ikke er noget, man taler med voksne eller politiet om,« siger Dorte og fortsætter:

»Min datter frygter også nu, at hun bliver 'sådan en, der er skyld i, at man ikke må tage i Fælledparken og feste', fordi jeg står frem. Men det er ikke min agenda. Den er, at vi skal tage handling, hjælpe hinanden, tale højt om, at vi skal blande os og sige fra, når noget er forkert.«

Derfor kommer Dorte med en opfordring om at tale med hinanden – og især med sine børn.

»Jo mere vi taler med hinanden, desto klogere bliver vi, og måske tør vi sige stop. Jeg er opdraget til, at man skal blande sig. Hvis vi ikke gør det, kan vi ikke udvikle os,« siger Dorte.

Københavns Politi oplyser til B.T., at de oplever en række udfordringer ved ungdomsfester i Københavns forskellige parker.

»Vi oplever helt generelt, at byens parker er populære blandt unge, som særligt i forbindelse med nedlukningerne de seneste år, har taget dem til sig til brug for sociale arrangementer. Det skaber både gode sociale sammenkomster, men medfører desværre også en række udfordringer blandt andet i form af støj og musik til ulempe, og i nogle tilfælde ser unge kriminelle sit snit til at begå for eksempel røverier i de mørke parker, hvor der ikke er overvågning.«

Det siger Peter Dahl og fortsætter:

»Det er vi opmærksomme på, og vi har derfor et særligt øje på byens parker i de lune perioder af året, hvor mange søger hertil. Det samme har Københavns Kommunes natteværter.«

I forbindelse med overfaldet 25. maj opfordrer politiet eventuelle vidner til at kontakte dem – særligt hvis man ligger inde med optagelser af overfaldene, som de endnu ikke er i besiddelse af.

Politiet har ikke været i kontakt med den unge kvinde, som skulle være blevet overfaldet på stedet og opfordrer ligeledes hende til at anmelde det.