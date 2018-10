Strømpistoler, stave, tåregas, peberspray og i yderste konsekvens skarpladte tjenestepistoler. Personalet på Udrejsecenter Kærshovedgård skal fremover bære våben.

Sådan lyder det fra Dansk Folkeparti.

Forslaget kommer, efter B.T. har dokumenteret, at Kriminalforsorgen siden centerets oprettelse i foråret 2016 har indberettet 257 kriminelle forhold og alvorlige hændelser på centeret til Udlændingestyrelsen. Det drejer sig blandt andet om knivoverfald, ildspåsættelse og seksuelle krænkelser.

»De eksempler, som B.T. har bragt frem i lyset, bekræfter mig i, at der er brug for, at personalet på Kærshovedgård skal bære magtmidler,« siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) og tilføjer:

Her er de 257 kriminelle forhold og alvorlige hændelser på Udrejsecenter Kærshovedgård Chikane: 19 sager

Hærværk: 65 sager

Anden kriminalitet: 17 sager

Selvskadende adfærd: 6 sager

Vold mod personale: 10 sager

Trusler mod personale: 77 sager

Trusler mod eller mellem beboere: 15 sager

Vold mod eller mellem beboere: 44 sager

Mistanke om radikalisering: 1

Seksuelle krænkelser: 3

Andet: 0

I alt: 257 Kilde: Udlændingestyrelsen. Indberetninger fra operatøren (Kriminalforsorgen) af Udrejsescenter Kærshovedgård til Udlændingestyrelsen vedr. alle former for kriminalitet og alvorlige hændelser på Udsendelsescenter Kærshovedgård fra centerets oprettelse i marts/april 2016 til og med 16. september 2018.

»Det er eksempelvis uholdbart, at en kvindelig ansat på Kærshovedgård skal forsøge at vride sig løs fra en beboer, der griber fat om hende bagfra og antaster hende seksuelt. I den slags situationer skal personalet kunne bruge peberspray eller en strømpistol.«

Det er Kriminalforsorgen, der driver Kærshovedgård på vegne af Udlændingestyrelsen. Som reglerne er i dag må personalet kun anvende nødværge over for de i dag 230 udlændinge på centeret.

Heraf er 59 udvisningsdømte kriminelle, der har afsonet fængselsdomme for alvorlig kriminalitet som for eksempel voldtægt. 25 udlændinge er på såkaldt tålt ophold. Også de har begået alvorlig kriminalitet som drab. De resterende 146 er afviste asylansøgere.

DF vil nu rette henvendelse til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg med krav om, at Kriminalforsorgens personale på Kærshovedgård skal bære våben.

»Det skal være politisk bestemt, at personalet skal bære magtmidler. Hvilke magtmidler vil vi lade Kriminalforsorgen vurdere,« siger Martin Henriksen.

Udover Kriminalforsorgens personale er også politiet til sted på Kærshovedgård 24 timer i døgnet.

»Det, synes jeg ikke, er godt nok. De ansatte under Kriminalforsorgen skal også have mulighed for at bruge magtmidler, så de kan beskytte sig selv og andre,« siger Martin Henriksen.

Kim Østerbye er formand for Fængselsforbundet, der organiserer personalet i Kriminalforsorgen. Han er skeptisk over for Dansk Folkepartis forslag.

»Kærshovedgård er ikke et fængsel, og beboerne på centeret er ikke frihedsberøvede. Grundlæggende har jeg den holdning, at det er politiet, der bruger magtmidler over for personer, der ikke er frihedsberøvede,« siger han.

Samtidig er Kim Østerbye utryg ved tanken om at udstyre personalet på Kærshovedgård med magtmidler.

»Det kan være konfliktoptrappende, og mine medlemmer risikerer, at magmidlerne bliver vendt mod dem selv, hvis en beboer får fat i dem. Vi skal passe på med at tro, at våben vil give os mere tryghed.”

Martin Henriksen afviser, at magtmidler vil være konfliktoptrappende.

»Situationen er jo allerede optrappet. Vi er forbi det punkt for længst. Derfor skal man man som myndighedsperson selvfølgelig have mulighed for at bruge magtmidler for at neutralisere en person.«

Kim Østerbye vil nu tage initiativ til, at Kriminalforsorgen, Fængselsforbundet og politiet mødes for at drøfte, hvordan sikkerheden for personalet på Kærshovedgård kan optimeres.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Mattias Tesfaye.