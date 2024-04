Annemette Pauline Bendt husker tydeligt, at hun i sin panik udbrød lige præcis tre ting til kæresten, da hun stod dér under bruseren.

En af dem var: 'Mit ansigt falder af'.

For mens det kolde vand skyllede ned over den 43-årige kvindes krop, mærkede hun, hvordan store hudflader løsnede sig og gled ned over ansigtet.

Samtidig føles det, som om der var sat ild til hele hendes krop.

En følelse, der ikke var helt ved siden af.

Få minutter forinden var hendes liv nemlig på et splitsekund blevet vendt på hovedet, da hun ville hælde ethanol på sin biopejs.

Vi skruer tiden tilbage til om aftenen fredag den 8. marts.

Annemette Pauline Bendt ser film med sin bedre halvdel, da hun beslutter sig for at fylde ethanol på sin biopejs.

Biopejsen har været slukket i et kvarters tid, så den 43-årige kvinder vurderer, at den er kølet ned, og at der ingen fare er.

Hun tager ethanol-flasken, går hen til biopejsen og får hældt cirka en halv deciliter væske.

Ud af øjenkrogen når hun at registrere, at der danner sig en lille flamme, og så mærker hun, hvordan ethanol-flasken i hendes hånd begynder at udvide sig.

Og så eksploderer den.

Det hele tager få sekunder, og pludselig er Annemette – har hun fået forklaret af sin kæreste – forvandlet til én, stor flamme.

»Helt som man ser i en amerikansk film,« har han forklaret.

Annemette kaster sig instinktivt ned på maven for at kvæle flammerne, og i sekundet efter lægger kæresten sig på hendes ryg.

Han slår og slår for at få slukket ilden, og da det efter kort tid er lykkedes, spæner Annemette ud på toilettet.

»Hele min krop brænder, mens jeg kommer ind under bruseren. Jeg husker, at jeg siger eller skriger tre ting: At mit ansigt falder af. At jeg har har ondt. Og at jeg lugter af flæskesteg,« siger Annemette Pauline Bendt og fortsætter:

»Det er måske noget, man kan grine lidt af, men jeg kommer ikke til at spise sådan en foreløbigt. Jeg lugtede simpelthen af et stegt svin.«

I det store billede er der dog absolut intet at grine af. Annemette er alvorligt forbrændt og bliver hentet i en ambulance, hvor en paramediciner med en lille håndspray sprøjter vand på den 43-årige kvinde.

På hospitalet bliver Annemette bedt om at kravle over i et slags blåt badekar, og det er her, at alvoren går op for kvinden.

»De begynder at bruse på mig, og der kan jeg huske, at jeg skriger, det gør ondt. Og at jeg er bange for at dø,« siger hun.

ADVARSEL: ARTIKLEN INDEHOLDER VOLDSOMME BILLEDER

Annemette bliver herefter lagt i kunstigt koma, fordi lægerne frygter, at luftvejene har taget skade.

Dagen efter vågner hun igen. Luftvejene har ikke taget skade, men situationen er fortsat meget alvorlig.

Her ses Annemette Pauline Bendt, da hun vågnede fra den kunstige koma, hun blev lagt i efter at være blevet forbrændt i begyndelsen af marts. Det skete, da hun skulle fylde ethanol på sin biopejs. Vis mere Her ses Annemette Pauline Bendt, da hun vågnede fra den kunstige koma, hun blev lagt i efter at være blevet forbrændt i begyndelsen af marts. Det skete, da hun skulle fylde ethanol på sin biopejs.

Så alvorlig, at lægerne har svært ved at finde en grimasse, der passer, når Annemette snakker om sin rejse til Thailand fire dage efter – onsdag den 13. marts.

'Det kan du glemme,' siger blikkene.

I alt ender Annemette med at ligge 17 dage på Odense Universitetshospital.

»Jeg er jo smertedækket voldsomt, men når det smertestillende aftager, er det som om, at ens krop er i flammer. Det er det værste, jeg har oplevet. Jeg har flere gange vågnet og skreget i 45 minutter, før jeg blev smertedækket igen,« fortæller hun.

Sådan så Annemettes hånd ud 14 dage efter ulykken. Vis mere Sådan så Annemettes hånd ud 14 dage efter ulykken.

Diagnosen lyder, at Annemette i alt er blevet forbrændt på 12 procent af kroppen, og at der er tale om andengradsforbrændinger.

Det drejer sig blandt andet om ansigtet, brystet, hænderne, skulderen, halsen og ørerne.

Annemette bliver lagt i fuld narkose, når de dybe brandsår skal renses igennem, men efter mere eller mindre at have levet af proteindrik med sugerør i 17 dage, kommer hun tirsdag den 26. marts hjem igen.

Og det er med en bagage fyldt med både fysiske og psykiske skavanker.

»Min kæreste har fjernet biopejsen fra vores soveværelse, men jeg har stadig ikke været derinde. Jeg kan simpelthen ikke. Og da jeg var i bad for første gang efter hospitalet, stod jeg bare og græd. Det har sat sine spor,« fortæller hun.

Men hvordan kunne det ske?

Noget af det mest smertefulde har været, når der skulle skiftes bandager på de mange sår. Her er et billede fra en af gangene. Vis mere Noget af det mest smertefulde har været, når der skulle skiftes bandager på de mange sår. Her er et billede fra en af gangene.

Svaret er simpelt: Annemettes biopejs har ikke været kølet nok ned, og da ethanols antændningstemperatur er meget lavt, gik det galt.

Den 43-årige kvinde hældte simpelthen ethanol på for tidligt.

Og det er hun ikke den eneste, der er kommet til.

Det fortæller Rikke Holmgaard, der er brandsårsansvarlig overlæge på Rigshospitalet.

»For et par år siden havde vi et boom med mange tilfælde på et kort tidsinterval, og nu har vi haft et par stykker på det seneste,« siger hun og fortsætter:

»Der sker det, at folk tror pejsen er kølet ned, selvom der måske stadig er små flammer eller varme. Og da ethanol så har et lavt antændingspunkt, går det galt.«

Og når patienterne kommer ind, er det i den grad alvorligt.

»Vi ser, at de her brandsår er meget dybe. Det er tilfældet, fordi der jo ofte sker en eksplosion, og at der så kommer ild i deres tøj, og så går det altså stærkt med forbrændingerne,« siger hun.

Sådan ser Annemette ud i dag Vis mere Sådan ser Annemette ud i dag

Selv vidste Annemette heller ikke, hvor farlig en ikke-nedkølet biopejs potentelt kan være.

Og efter have delt detaljer om sin ulykke på de sociale medier har flere skrevet og takket over at sætte fokus på det.

Derfor vælger Annemette også at stå frem i B.T.

»Jeg vil gerne advare om det her, fordi jeg tror, at mange ikke kender til faren. Der er i hvert fald mange, der har skrevet og sagt, at de er ekstra forsigtige fremover,« siger Annemette.

Hun er nu hjemme, hvor de mange sår skal fortsætte med hele. Det betyder blandt andet, at hun ifølge lægerne ikke må få sol i to år.