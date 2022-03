Mads Kraaer troede ikke helt på det, da hans navn blev sagt højt onsdag.

Hans soldaterkammerater og befalingsmænd havde indstillet ham til at modtage det ur, Dronningen hvert år giver til den, soldaterne mener, er den bedste garder.

Noget, hans nærmeste havde fået nys om inden.

»Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Det var en kæmpe overraskelse. Først troede jeg ikke helt på det, for jeg troede, man ville have fået noget at vide inden.«

Sådan forklarer Mads Kraaer øjeblikket, hvor det blev bekendtgjort, at han var modtageren af den unikke hæder.

En oplevelse, han kalder »surrealistisk.«

Mads Kraaer blev hædret af dronningen, fordi hans soldaterkammerater og befalingsmænd mente, han var den bedste garder. Foto: Privat Vis mere Mads Kraaer blev hædret af dronningen, fordi hans soldaterkammerater og befalingsmænd mente, han var den bedste garder. Foto: Privat

Den 24-årige fynbo, der boede i Odense, inden han kom ind i militæret, udskiller sig ikke bare ved at have fået Dronningens ur. Hans vej ind i militæret er også anderledes end de flestes.

Mads Kraaer, der er vokset op i Gelsted på Fyn var nemlig allerede startet på sit drømmestudium, da tanken begyndte at spøge i baghovedet.

Hvordan ville det være at blive soldat? At være en del af garderne?

Han blev derfor hjulpet godt på vej af sin kæreste Anne-Dorthe Knudsen til at tage beslutningen om at kaste sig ud i det. En kæreste, som på nær én gang, har været og se til ham, hver gang han har stået vagt som garder i København.

Mads Kraaers familie har i det hele taget været meget støttende, og de havde da også alle fået at vide, hvilken hæder der ventede på deres soldat torsdag. Derfor var familie, svigerfamilie, kæreste, fætter, moster, onkel og tante til stede, da garderen fik Dronningens hæder.

Ud over at Mads Kraaer fra Fyn kan kalde sig modtager af Dronningens ur, så er han nu også forlovet. Det blev han ved den såkaldte Blå Fest, som garderne altid holder. Her friede han til Anne-Dorthe Knudsen. Foto: Militærfoto Vis mere Ud over at Mads Kraaer fra Fyn kan kalde sig modtager af Dronningens ur, så er han nu også forlovet. Det blev han ved den såkaldte Blå Fest, som garderne altid holder. Her friede han til Anne-Dorthe Knudsen. Foto: Militærfoto

»Min familie og min kæreste blev ringet op en måned før, men min kæreste har været god til at holde det hemmeligt« siger Mads Kraaer.

»Det var totalt surrealistisk, og det er jo en kæmpe ære.«

Tiden i militæret er noget, der har betalt sig på en lang række andre punkter, siger Mads Kraaer.

»Man har jo haft en mulighed for at lære sig selv at kende på en måde, man ikke ville have haft ellers. Det har været en kæmpe oplevelse, og jeg har fået sindssygt gode venner, som jeg kender på en anden måde, fordi vi er gået igennem både gode, men også hårde tider sammen.«

Efter militæret skal Mads Kraaer tilbage på medicinstudiet og færdiggøre sin uddannelse til læge, som han måske vil bruge i forsvaret.

Derudover glæder han sig til at blive gift med Anne-Dorthe, som han friede til ved en stor traditionsrig garderfest, hvor hun var med som ledsager.