Mange nåede nok ikke engang at opdage muligheden.

Men faktisk kunne folk i almindelighed skaffe sig en plads med den kongelige familie og samfundets spidser til den kirkelige markering af tronskiftet på søndag.

Man skulle dog have været rigtig hurtig, for alle billetterne til festgudstjenesten i Aarhus Domkirke blev revet væk med det samme.

Det fortæller kongehusets præst, der ligeledes skal lede festgudstjenesten i den nye kong Frederiks ære, til B.T.

Kongehusets præst og biskop for Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen, til bisættelse ved Aarhus Domkirke forrige år. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Vi har ikke haft voldsomt langt tid til at forberede det for at sige det mildt – i den størrelsesorden plejer det at tage lang tid,« forklarer Henrik Wigh-Poulsen.

»Så det var i samarbejde med kongehuset, at vi fandt frem til, hvem der skulle med til gudstjenesten fra det officielle Danmark, Folketinget, militæret og den slags,« lyder det videre.

Hertil røg de første 600 pladser i Aarhus Domkirke så.

»Det er en stor kirke, så der var 400 billetter i overskud. Eftersom tiden var knap, så skulle vi finde ud af, hvem der skulle have de pladser. Vi fandt så på at udbyde dem på vores hjemmeside,« forklarer Henrik Wigh-Poulsen.

I søndags deltog mere end 300.000 mennesker i fejringen af den nye konge og den afgående dronning i området mellem den kongelige residens på Amalienborg og selve tronskiftet på Christiansborg Slot. Til den kirkelige markering af tronskiftet på søndag har 400 personer fået en billet til at sidde med i Aarhus Kirke. Foto: Anthon Unger

Derfor var det altså først til mølle, og kongehusets præst nåede dårligt at sprede budskabet om de gratis billetter i radioen, førend alt var revet væk.

»Der gik fem minutter, og så var der 400 tilmeldte, som nu får et adgangskort til kirken,« forklarer kongehusets præst.

Han forklarer desuden, at de mange menige kirkegængere skal igennem et større sikkerhedstjek, når de ankommer til gudstjenesten.

Derfor åbner Aarhus Domkirke allerede kl. 12 på søndag, to timer før gudstjenesten med den kongelige familie skal begynde.

Kongehuset har ikke meldt en officiel gæsteliste ud for festgudstjenesten i Aarhus. Men den kongelige familie, der deltager, kan tænkes at være kongeparret, kronprins Christian, dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og prins Joachim, som ligeledes måtte op mandag til Folketingets markering af tronskiftet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Det er glædeligt på alle måder, at så mange vil være med. Vi har også sat storskærm op, så man kan følge med udenfor kirken også,« fortæller Henrik Wigh-Poulsen.

Festgudstjenesten søndag 21. januar, der skal markere tronskiftet, vil ligeledes blive sendt på DR 1.

Henrik Wigh-Poulsen har tidligere afsløret overfor B.T., at det var kong Frederik selv, der havde ønsket at afholde festgudstjenesten.

»Det bliver så almindelig en gudstjeneste, som den slags nu kan, når Kongehuset, Folketinget, regeringen, det officielle Danmark og alle biskopperne er samlet ét sted. Det bliver med søndagens læsninger og tekster, som man hører i alle landets kirker den dag, men også med lidt mere tryk på musikken,« lød det da fra kongehusets præst.

