De seneste par dage har prins Harry givet flere opsigtsvækkende interviews til både britiske og amerikanske medier – heriblandt morgen-tv-programmet 'Good Morning America'.

Mandag modtog den amerikanske tv-station ABC, American Broadcasting Company, en mail med en særlig forespørgsel fra det advokatfirma, som repræsenterer det britiske kongehus.

Det skriver ABC News, der viser 'Good Morning America'.

»Kongehuset er nødt til at vurdere præcis, hvad der er blevet sagt i interviewet, og i hvilken sammenhæng det optræder,« lyder forespørgslen ifølge ABC News.

ABC News skriver videre, at advokatfirmaet for det britiske kongehus derfor har bedt om en kopi af interviewet i fuld længde.

»På grund af vores retningslinjer som nyhedsmedie er dette ikke noget vi gør,« skriver ABC News, og derfor må det antages at der er tale om en generel retningslinje.

I bogen har den 38-årige prins anklaget flere medlemmer af den britiske kongelige familie, herunder sin bror prins William for vold og dronning Camilla for at lække historier til pressen.

På baggrund af interviewet med prins Harry har 'Good Morning America' rakt ud til både Kensington og Buckingham Palace for at få en kommentar til de udtalelser, prins Harry kommer med i programmet.

Kesington Palace, hvor prins William og hertuginde Kate har kontor, har ikke ønsket at kommentere interviewet til ABC.

Det vides endnu ikke om forespørgslen fra advokatfirmaet kommer sig af, at Buckingham Palace og den kongelige familie forbereder en udtalelse.

Prins Harrys bog 'Reserven' udkom tirsdag.