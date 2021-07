Der var tale om mere end et flygtigt møde mellem to royale, da prins Christian og den britiske pris William onsdag blev foreviget forud for semifinalebraget mellem Danmark og England.

Billedet viser nemlig et historisk møde mellem to kommende konger. To mænd fra hver sin generation, i hver deres sted i livet, men hvis liv og hverdag en dag bliver meget ens.

Det fortæller B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

»I en fjern fremtid er det ganske realistisk, at de to vil være konger samtidig. Prins Charles og kronprins Frederik kommer selvfølgelig først i rækken efter dronning Elizabeth og dronning Margrethe, men derefter er det prins William og prins Christians tur. William vil naturligvis være meget ældre end Christian,« påpeger han.

Prins William hilser på Prins Christian, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary før semifinalen mellem England og Danmark på Wembley, onsdag den 7. juli 2021. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Prins William hilser på Prins Christian, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary før semifinalen mellem England og Danmark på Wembley, onsdag den 7. juli 2021. Foto: Liselotte Sabroe

»Når den tid kommer, vil dette billede sikkert blive brugt i danske medier engang i 2050'erne eller 2060'erne som et historisk tilbageblik på første gang, de to fremtidige konger mødte hinanden.«

Under årets EM har Kronprinsfamilien flere gange besøgt stadioner i både København og London for at overvære de danske fodboldherrer spille sig frem til semifinalen. Her har især kronprins Frederik været repræsenteret, men også hans ældste søn, prins Christian, er trukket i fodboldtrøjen flere gange.

Modsat sin lillesøster prinsesse Isabella, som blev 'gemt væk' på lægterne, hvor hun overværede kampen mellem Danmark og Rusland, så anonymt som en prinsesse nu kan komme til, så fik prins Christian en prominent plads i tv-kameraernes søgelys og poserede derudover med sin far forud for kampen til Kongehusets sociale medier.

Og det er der en grund til, mener Jacob Heinel Jensen. Det er nemlig udtryk for, at prins Christian er på arbejde som kronprins-lærling.

Kronprinsesse Mary, prins Christian og kronprins Frederik sammen med blandt andre UEFA-præsident Aleksander Ceferin og britiske prins William. Foto: Nick Potts Vis mere Kronprinsesse Mary, prins Christian og kronprins Frederik sammen med blandt andre UEFA-præsident Aleksander Ceferin og britiske prins William. Foto: Nick Potts

Selvom han endnu ikke er blevet myndig, er 15-årige prins Christian nemlig så småt begyndt at komme med sine forældre på job.

Det så man første gang i 2019, da den dengang 14-årige prins – som den eneste af sine søskende – ledsagede sine forældre som gæst til konfirmation hos den kommende norske tronarving, 15-årige prinsesse Ingrid Alexandra.

Og nu fik han igen mulighed for at møde sine kommende kollegaer, da han onsdag så fodbold med prins William.

»Billedet viser netop, hvorfor det er vigtigt for prins Christian at være på arbejde med sine forældre. Det er en ganske unik mulighed for ham at møde sit britiske modstykke i en lidt afslappet situation,« siger Jacob Heinel Jensen.

»Endnu engang lader Kronprinsparret Christian være selvstændig i en arbejdssituation. Det er noget, vi har set dem gøre det sidste halve år. Både i forbindelse med konfirmationen, men også til genforeningsfesten i Sønderjylland. Prins Christian er med nu, og det kommer til at fortsætte, tror jeg.«